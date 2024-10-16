Real Madrid CF v Deportivo Alaves - La Liga EA SportsGetty Images Sport
معتز الجمال

ريال مدريد أم برشلونة؟ دراسة جديدة تكشف أكثر أندية العالم جماهيرية خارج أراضيها!

ريال مدريدبرشلونةالدوري الإسباني – لا ليجابايرن ميونخشتوتجارتالدوري الألمانيباريس سان جيرمانالدوري الفرنسيمانشستر سيتيالدوري الإنجليزي الممتازتشلسيتوتنهام هوتسبيرمانشستر يونايتدليفربول

سداسي البريميرليج في القائمة..

أجاب استطلاع رأي عالمي عن السؤال الجدلي حول "ما هي أكثر أندية العالم التي تحظى بمشجعين أجانب من خارج أراضيها؟".

وحسب دراسة استقصائية للمشجعين من "تشيليز" استهدفت 8 بلدان في جميع أنحاء أوروبا والأمريكتين وآسيا، فإن ريال مدريد لديه أكبر عدد من المشجعين الأجانب، مقارنة بأي نادٍ في العالم، متقدما على برشلونة ومانشستر يونايتد.

وأظهر الاستطلاع أن 86.7% من مشجعي كرة القدم مهتمون بكرة القدم في الخارج، مع اعتبار ما يصل إلى 33% منهم أن الفريق الأجنبي هو فريقهم الرئيسي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفق الدراسة فإن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز هي القوة المهيمنة على قائمة أكثر 10 أندية تمتلك مشجعين أجانب، حيث تحظى بـ6 فرق.

وجاءت القائمة كاملة كالآتي: "ريال مدريد  (15.68%،  برشلونة (10.4%)، مانشستر يونايتد (9.79%)، تشيلسي (6.74%)، آرسنال (5.94%)، توتنهام (5.82%)، مانشستر سيتي (5.26%)، ليفربول (5.06%)، بايرن ميونخ (4.12%)، باريس سان جيرمان (2.08%).

إعلان