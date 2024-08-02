بعد تألقه أمام ريال مدريد.. برشلونة يراقب جوهرة ميلان من بعيد

ميلان له رأي آخر

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة برشلونة في التعاقد مع أحد اللاعبين الشباب من نادي ميلان الإيطالي، خلال أقرب فرصة.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورت"، لدى برشلونة اهتمام كبير بلاعب الوسط الهجومي ماتيا ليبراني (17 عامًا)، والذي يعتبر أحد الجواهر الشابة في فريق ميلان.

ويرتبط ليبراني بعقد مع ميلان حتى عام 2026 وأنهى الموسم الماضي بتسجيل 15 هدفًا وصناعة 7 في 41 مباراة لعبها مع فرق الشباب بالنادي الإيطالي.

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وجذب ليبراني الأنظار منذ تصعيده للفريق الأول، حيث ظهر في الجولة التحضيرية للروسونيري من أجل الموسم الجديد في الولايات المتحدة تحت قيادة باولو فونسيكا، وحصل على دقائق جيدة خلال الفوز على ريال مدريد (1-0).

وأشارت "سكاي سبورت"، إلى أنه ليبراني جذب اهتمام الكتالونيين، لكن ميلان لا يفكر في التخلي عنه ويرغب في الموسم المقبل بدمجه مع الفريق الأول.

يذكر أن ماتيا ليبراني، كان أحد أبرز اللاعبين الذين ساهموا في فوز إيطاليا ببطولة أوروبا الأخيرة تحت 17 عامًا وكان جزءًا من الفريق المثالي للبطولة.