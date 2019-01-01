ريال مدريد رفض التعاقد مع موهبة برشلونة

تعرف على محاولة ريال مدريد الحصول على خدمات لاعب برشلونة الشاب

رفض نادي ريال مدريد الإسباني التوقيع مع مهاجم برشلونة للشباب، بيدري، في 2018 إلا أنّ الصفقة لم تتم لينضم اللاعب لاحقًا إلى برشلونة.

برشلونة تعاقد مع بيدري من لاس بالماس في الصيف الماضي مقابل 5 ملايين يورو قبل أن يترك اللاعب معارًا لموسم واحد.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ أحد كشافي ريال مدريد عرض عليهم اللاعب في 2018 وطلبت الإدارة مشاهدته عن قرب وخوض فترة معايشة مع الفريق.

وانضم اللاعب إلى فترة المعايشة في 5 فبراير 2018 ويومها هطلت الثلوج في العاصمة الإسبانية ولم يتدرب الموهبة الشابة.

وبعد يومين من متابعته رفض الإداريون في ريال مدريد منحه عقدًا ورأوا أنّه غير مؤهل للعب في صفوف ريال مدريد مما دفع لاس بالماس للتوقيع معه في صيف 2018.

وبعد تألقه مع الفريق الكناري عُرض مجددًا على ريال مدريد ولكن تم رفضه ليقرر برشلونة الحصول على خدماته.

ويقدم بيدري مستويات جيدة مع منتخب إسبانيا تحت 17 عامًا في كأس العالم للشباب وكان أفضل لاعبيه أمام الأرجنتين.

جدير بالذكر أنّ برشلونة عاد لصدارة الليجا بعد الفوز على بلد الوليد بخماسية لهدف في الدوري الإسباني.