ريال مدريد وبرشلونة: مباشر لحظة بلحظة

ريال مدريد 0 × 0 برشلونة

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3’ تمريرة من نيلسون سيميدو من الجهة اليمنى فى إتجاه ليونيل ميسي لكن ابعدها كاسيميرو ببراعة من امام الأرجنتيني

2’ ركنية أولى لريال مدريد تنفذ بعرضية من توني كروس لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من على القائم القريب

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / أنسو فاتي / مارتن برايثوايت / جونيور فيربو / نيتو / كليمونت لينجليت / إيفان راكيتيتش / أليكس كولادو

برشلونة: يبدأ المدرب كيكي ستيين بطريقة (4/4/2) وتضم كلًا من مارك تير شتيجين / نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي أبا / أرتور / أرتورو فيدال / سيرجيو بوسكيتس / فرينكي دي يونج / ليونيل ميسي / أنطوان جريزمان

البدلاء / ماريانو دياز / جاريث بيل / ألفونس أريولا / فيرلاند ميندي / إيدير ميليتاو / لوكاس فاسكيز / لوكا مودريتش

ريال مدريد: يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من ثيبوه كورتوا / دانييل كارباخال / سيرخيو راموس / رافاييل فاران / مارسيلو / توني كروس / كاسيميرو / فيدريكو فالفيردي / فينيسيوس جونيور / كريم بنزيمة / إيسكو

تشكيل الفريقين:

كذلك خرج برشلونة من كأس الملك أمام أتليتيك بلباو لكنه حقق تعادل مرضي بعض الشيء أمام نابولي في الويفا علي أرض نابولي، والأن يتصدر البلوغرانا بفارق نقطتين عن ريال مدريد لذلك يكفية التعادل فقط للحفاظ علي الصدارة لكننا لم نعتاد علي الأسلوب الدفاعي من البارسا خاصة بعد تألق النجم الأرجنتيني ميسي في المباريات الأخيرة يؤكد لنا أننا سنري مباراة ممتعة جدا بين الفريقين وذلك ليس جديد فالكلاسيكو دائما حاضر بالمتعة والإثارة.

ويلعب البلانكوس المباراة تحت ضغط كبير بعد هزيمتين متتاليتين من ليفانتي بالليجا ومن مانشستر سيتي في الويفا وبعد أن خرج من كأس الملك أمام ريال سوسيداد، الأن كيف سيتعامل زيدان مع هذا اللقاء الصعب خصوصاً بعد إصابة النجم هازارد مجدداً، هل سيتأثر الفريق بغيابة !

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني والقنوات ا في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./