"سنكون أفضل من برشلونة" .. أنشيلوتي يعلق على تسجيل أولمو وفيكتور، ويكشف موقف تشواميني وبيلينجهام

"من الصعب أن نتخيل كيف ستكون المباراة النهائية"

أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن سعادته بالأداء الذي قدمه فريقه خلال الفوز على ريال مايوركا، مشيرًا إلى جاهزية الملكي لمواجهة برشلونة في نهائي السوبر الإسباني.

وتغلب ريال مدريد على ريال مايوركا (3-0)، اليوم الخميس على ملعب الجوهرة المشعة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، ليضرب موعدًا ناريًا مع برشلونة، الأحد المقبل، في نهائي البطولة التي تستضيفها مدينة جدة السعودية.

وقال أنشيلوتي في تصريحاته بعد المباراة والتي نقلتها "آس" الإسبانية: "خضنا مباراة صعبة وعانينا أمام منافس قوي رغم أننا بدأنا بشكل جيد للغاية، مايوركا دافع بشكل جيد للغاية وأغلق المساحات وبحث عن فرصه من خلال العرضيات، لقد تسبب ذلك في حدوث مشاكل لنا".

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وأضاف: "نستحق الفوز، لعبنا جيدًا في الدفاع بعد إصابة تشواميني، كان البديل راؤول أسينسيو في حالة جيدة وسنحاول في مواجهة برشلونة الدفاع والهجوم بشكل جيد لأن هذه هي كرة القدم".

وتابع أنشيلوتي: "الكلاسيكو في السنوات الأخيرة غير قابل للتنبؤ. لقد كانت هناك مباريات فزنا فيها بسهولة وأخرى تغلبوا علينا فيها بنتيجة (0-4)، من الصعب أن نتخيل كيف ستكون المباراة النهائية، لكنها ستكون ممتعة لأن هناك الكثير من الجودة على أرض الملعب. لا أعرف كيف يمكن أن يكون هذا، لكن نريد أن نكون أفضل من برشلونة".

وواصل: "الفريق تحسن من خلال العمل بين بيلينجهام وفينيسيوس جونيور ورودريجو ومبابي بشكل أكبر. وأيضًا لأننا كنا نتمتع بتوازن جيد مع وجود العديد من المهاجمين في الملعب".

وأكمل المدرب الإيطالي: "تشواميني كان بخير عندما رأيته على مقاعد البدلاء. فضّل الطبيب إخراجه حتى لا تتفاقم إصابته. أنهى بيلينجهام وفالفيردي المباراة ببعض المشاكل بسبب الحرارة، وقد أثر ذلك على وتيرة اللعبة".

وختم: "قضية تسجيل أولمو وفيكتور واحتفال لابورتا؟ لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع، ولكن لدي رأي في هذا الأمر، لكن من الصعب أن أعطي رأيي أمامكم ولا أريد التحدث عنه وأحتفظ بما أفكر به لنفسي".