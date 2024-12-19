فيديو | مشجع لبرشلونة يُعاير ريال مدريد برباعية الكلاسيكو في ملعب لوسيل .. ورد ساخر من روديجر

المدافع الألماني لم يفوت الفرصة

يظل المدافع الألماني أنطونيو روديجر حاضرًا في المواعيد الكبرى مع ريال مدريد، وهذه المرة مع نهائي كأس القارات للأندية "إنتركونتننتال قطر 2024".

ريال تمكن من الفوز على خصمه المكسيكي العنيد بنتيجة 3/0، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لوسيل في قطر، حيث جاءت الثلاثية عن طريق فينيسيوس جونيور ورودريجو وكيليان مبابي.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، كشفت عن واقعة غريبة بين روديجر وأحد المشجعين، عندما كان الفريق الأبيض يتجول في الملعب بعد الحصول على لقب البطولة.

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وكان المشجع يرتدي قميص برشلونة الذي يحمل اسم ورقم داني أولمو لاعب الفريق الكتالوني على ظهره، وكان لديه قميص آخر يحمل الرقم 4/0 في إشارة إلى نتيجة الكلاسيكو الأخير بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني.

ولم يتردد مشجع برشلونة في إظهار هذا القميص للاعبي ريال مدريد، مما لفت نظر روديجر، الذي قام بخلع الميدالية التذكارية بلقب كأس القارات وأشار بها في إتجاهه وضحك على هذا التصرف.

جدير بالذكر أن المباراة القادمة لريال، ستكون أمام إشبيلية يوم الأحد المقبل، في إطار الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الأبيض.