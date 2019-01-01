ريال مدريد يشكك في قرار إلغاء هدف بيل بالكلاسيكو

غضب مدريدي ضد التحكيم

أفادت مصادر إسبانية أن هناك حالة من التشكك في أروقة ريال مدريد بخصوص صحة قرار حكم لقاء برشلونة الأربعاء الماضي بإلغاء الهدف الذي أحرزه جاريث بيل.

ونجح مدريد في هز الشباك بالدقيقة 72 من عمر المباراة بعد تمريرة من فيرلاند ميندي إلى بيل، ولكن أُلغي بداعي التسلل على الظهير الفرنسي.

وذكرت "آس" أن مصدر بالنادي الملكي أعرب لها عن عدم رضاه عن الصور المستخدمة في الإعادات من أجل الحكم على صحة هدف الجناح الويلزي.

فان جال يقترح وجود لاعبين بدلًا من الحكام في تقنية الفيديو

وبحسب المصدر، فالصورة الأولى لم تكن عالية الدقة، بينما كانت الثانية التي استخدمها حكم الفيديو من زاوية خلف اللعبة، مما يجعلها غير ملائمة للحكم على حالة التسلل.

واحتج ريال مدريد رسمياً على الحكم هيرنانديز هيرناديز وطاقمه وتقنية الفيديو بسبب عدم احتساب ركلتي جزاء لمصلحة رافائيل فاران يرى الميرينجي أن اللعبتين كانا لصالحه.

وعلمت "آس" أن السبب في عدم احتساب ركلة الجزاء الثانية هي أن الحكم لم ير اللقطة، وأن اللعبة لا تدخل ضمن صلاحيات تقنية حكم الفيديو ليراجعها.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن ريال مدريد سيطلب الإطلاع على تسجيلات الحوار الذي دار بين حكم المباراة وحكام الفيديو لمعرفة تفاصيل ما دار وقت اللقطات الجدلية.

وانتهى اللقاء على وقع التعادل السلبي بين الطرفين، ليستمروا معاً في قمة جدول الليجا.