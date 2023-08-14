ريال مدريد بدأ خطة العلاج .. تحديد موعد عملية كورتوا الجراحية

النادي الملكي يريد عودة البلجيكي في أسرع وقت.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تحرك ريال مدريد بشكل سريع فيما يتعلق بالعملية الجراحية الخاصة بالنجم البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى الملكي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن كورتوا سيخضع للعملية الجراحية خلال أيام، بالتحديد أحد يومي الخميس والجمعة.

وفي الوقت نفسه أوضحت أن العملية الجراحية الخاصة بالبرازيلي إيدير ميليتاو ستتم في الأسبوع المقبل، أملًا في البدء في تنفيذ البرنامج العلاجي بشكل فوري.

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ويعاني الثنائي تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو من إصابات في الرباط الصليبي تستدعي تدخلًا جراحيًا وغيابًا طويلًا عن الملاعب.

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جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد أخضع لاعبه أردا جولر هو الآخر لعملية جراحية بسبب إصابته هو الآخر في الركبة.