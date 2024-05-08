ريال مدريد يضع "النار بجوار البنزين" في مدرجات سانتياجو برنابيو!

لفتة من الملكي!

وجه ريال مدريد دعوة إلى أوليفر كان، أسطورة بايرن ميونخ، من أجل حضور مباراة الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعادل الفريقان في موقعة الذهاب بألمانيا (2-2)، ويأمل كل منهما في حسم موقعة الإياب لصالحه، على أمل التأهل لمواجهة بوروسيا دورتموند في نهائي ويمبلي.

وحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن ريال مدريد لاحظ أن بايرن ميونخ لم يدع أوليفر كان لحضور المباراة في سانتياجو برنابيو، فأرسل له الدعوة في لفتة طيبة، لمشاهدة إعادة تصميم الملعب الجديد وحضور المباراة.

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ولم يقدم بايرن الدعوة إلى كان بسبب العلاقة المتوترة بين الحارس الأسطوري وإدارة البافاري منذ العام الماضي، عندما أقيل من منصبه كمدير عام للنادي.

ونشر كان صورة عبر حسابه على منصة إكس، تجمعه مع قائد ريال مدريد راؤول جونزاليس (في مباراة سابقة)، وعلق: "ما زلت منخرطا جدا في عالم كرة القدم، وبينما ينبض قلبي لبايرن، أتطلع حقا إلى مباراة كبيرة الليلة، إنه لمن دواعي سروري إعادة التواصل مع اللاعبين الأسطوريين وزملائي في الفريق الذين لديهم صلة بهذه اللعبة الكلاسيكية".