الخليفي: هذا ما أتمناه لمبابي وأريد رؤية إنريكي في برشلونة الأسبوع القادم!

تحدث عن أزمة السوبر ليج

أبدى ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رأيه في الانتقادات الموجهة للاعب الفريق السابق كيليان مبابي منذ انتقاله إلى صفوف ريال مدريد في الصيف الماضي.

مبابي قرر إنهاء رحلته في حديقة الأمراء بعد نهاية موسم 2023/2024، لينضم إلى ريال في صفقة انتقال حر، وسط حملات من الهجوم ضده من فرنسا وخارجها، بسبب بدايته الضعيفة من ناحية، وكذلك لطريقة خروجه من باريس وخلافه مع الخليفي وأزمة مستحقاته المتأخرة.

ورغم كل ذلك، قال الخليفي في مقابلة مع صحيفة ماركا الإسبانية:"كما قلت دائمًا، أتمنى التوفيق لكيليان وكل من لعب لنادينا العظيم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن مستوى باريس مع لويس إنريكي وإمكانية تجديد عقده:"في العام الماضي وصلنا إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في خمس سنوات، وفزنا بجميع الجوائز الأخرى، نحن الآن في صدارة الدوري وسننافس على كأس العالم للأندية، صحيح أن بعض النتائج لم تكن في صالحنا هذا الموسم في دوري الأبطال، ولكن علينا أن نتحد وندعم الفريق".

وأضاف:"قلت من قبل إنني أريد بقاء إنريكي معنا لسنوات عديدة، أريد فقط أن يلعب التنس، سأحاول إقناعه بالذهاب إلى بطولة بريميير بادل في برشلونة الأسبوع المقبل".

رأيه في الشكل الجديد لدوري أبطال أوروبا:"هذا التنسيق ساهم في تحسن كبير لدى الجميع، وهذا ما ظهر على نتائج جميع الفرق، هناك الكثير من المنافسة والمفاجآت والمشاركة، وكذلك المزيد من الأندية التي تحلم باللعب في أوروبا، وأيضًا يتم دفع 400 مليون يورو سنويًا للفرق التي تلعب في هذه المسابقات".

إقامة دوري السوبر ليج:"هو غير موجود، في الواقع، هو لم يكن له أي وجود على الإطلاق، إلا في رؤوس عدد قليل من الناس المخدوعين، والآن مع الشكل الجديد لمسابقات الاتحاد الأوروبي وكأس العالم للأندية، أصبح الأمر أكثر استحالة، لن يدعم أحد هذه الفكرة، لا الجماهير ولا اللاعبين ولا وسائل الإعلام والحكومات والأندية، أنتم تعلمون أن ناديين فقط يدعمونها، وآمل أن يدركوا يومًا ما خطأهم في الحكم".

وفي نهاية حديثه تطرق الخليفي بصفته رئيسًا لرابطة الأندية الأوروبية، إلى وجود مناقشات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل التوصل لاتفاق على نموذج لتوزيع الإيرادات الخاصة بحقوق البث، للمساهمة في تطوير اللعب بمختلف أنحاء القارة.