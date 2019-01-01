ريال مدريد وباريس سان جيرمان: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20،

ريال مدريد 0 × 0 باريس سان جيرمان

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

9’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق خوان بيرنات على القائم القريب تلقاها ماورو إيكاردي بتسديدة من لمسة واحدة لكنها مرت اعلى المرمي

8’ تمريرات بين أقدام لاعبي باريس سان جيرمان فى منتصف الميدان وضغط من لاعبي ريال مدريد على حامل الكرة

7’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح ريال مدريد بعد تدخل قوي من إدريسا جابي علي كاسيميرو

6’ محاولة التوغل من كيليان مبابي من علي حدود المنطقة لكن استخلصها نبجاح كاسيميرو

5’ تمريرات فى منتصف الميدان من ريال مدريد ومحاولات للوصول لمرمي الحارس كيلور نافاس

4’ ركنية لريال مدريد تنفذ بعرضية من توني كروس لداخل المنطقة تلقاها سيرخيو راموس برأسية لكنها مرت اعلى المرمي

3’ تنفيذ الخطأ بعرضية من أنخل دي ماريا لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

2’ خطأ لصالح كيليان مبابي من الجهة اليمني بعد تدخل من سيرخيو راموس

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / كولين داجبا / جوليان دراكسلر / عبده ديالو / نيمار / بابلو سارابيا / إدينسون كافاني / سيرخيو ريكو

يبدأ المدرب توماس توخل بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من كيلور نافاس / توماس مونييه / تياجو سيلفا / بريسنيل كيمبيمبي / خوان بيرنات / ماركو فيراتي / ماركينيوس / إدريسا جابي / أنخل دي ماريا / ماورو إيكاردي / كيليان مبابي

البدلاء / إيدير ميليتاو / لوكا مودريتش / فيرلاند ميندي / جاريث بيل / ألأفونس أريولا / رودريجو سيلفا / لوكا يوفيتش

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من ثيبوه كورتوا / دانييل كارباخال / سيرخيو راموس / رافاييل فاران / مارسيلو / توني كروس / كاسيميرو / فيدريكو فالفيردي / إيسكو / كريم بنزيمة / إدين هازارد

تشكيل الفريقين:

مازال البطل الباريسي يتصدر مجموعته برصيد 12 نقطة كاملة، وبفارق 5 نقاط كاملة عن البلانكوس الذي يحتاج فقط لنقطتين ليضمن تأهله نظراً لابتعاد كلوب بروج صاحب المركز الثالث بخمسة نقاط آخرى، ولكن بعيداً عن جميع الحسابات فالمباراة القادمة هي مباراة ثأرية من الدرجة الأولى.

يدخل الملكي المباراة وهو بين خيارين لا ثالث لهما، إما الانتصار الذي يعيد هيبة البلانكوس مرة آخرى أو الهزيمة التي ستخذل جماهير ومشجعي البطل التاريخي لدوري الأبطال، فالمباراة القادمة يا سادة تحمل الكثير من المعاني الكروية لدى الجماهير واللاعبين وأيضاً الإدارة الفنية.

يدخل الملكي المباراة وهو بين خيارين لا ثالث لهما، إما الانتصار الذي يعيد هيبة البلانكوس مرة آخرى أو الهزيمة التي ستخذل جماهير ومشجعي البطل التاريخي لدوري الأبطال، فالمباراة القادمة يا سادة تحمل الكثير من المعاني الكروية لدى الجماهير واللاعبين وأيضاً الإدارة الفنية.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./