"اللهم بارك" .. رسائل تهنئة "إسلامية" لنجمي ريال مدريد بعد ثلاثية باتشوكا

إنجاز قاري جديد للعملاق الإسباني

نجح فريق ريال مدريد في إضافة بطولة جديدة، إلى رصيده الطويل من الألقاب القارية، بعدما تغلب على نظيره المكسيكي باتشوكا أمس، الأربعاء، بنتيجة 3/0، في نهائي كأس القارات للأندية "إنتركونتننتال قطر 2024".

ريال تمكن من الفوز على خصمه المكسيكي العنيد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لوسيل في قطر، حيث جاءت الثلاثية عن طريق فينيسيوس جونيور ورودريجو وكيليان مبابي.

وبعد انطلاق صافرة النهاية، قام الجميع بتهنئة نجوم ريال على هذا الإنجاز الجديد تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، ولكن ما لفت الأنظار كانت الرسائل الموجهة للثنائي المسلم أنطونيو روديجر وأردا جولر.

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البداية كانت من تعليق لبول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد ويوفنتوس السابق على صورة لروديجر مع كأس البطولة، حيث علق قائلًا:"اللهم بارك يا أخي، نسأل من الله أن يحفظك ويحميك".

وأما روديجر فقد علق بنفسه على صورة جمعته بجولر قائلًا:"الثنائي المسلم".

وبشكل عام شهدت صور احتفالات ريال مدريد الكثير من التفاعل من جماهير الفريق، نظرًا لحالة السعادة التي عاشها الفريق في ظل الظروف الصعبة والنتائح المتخبطة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن المباراة القادمة لريال، ستكون أمام إشبيلية يوم الأحد المقبل، في إطار الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الأبيض.