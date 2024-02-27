قناة النادي على حق؟ رقم مُرعب يعكس معاناة ريال مدريد مع تقنية الفيديو!

مركز متأخر لبرشلونة

جدل تحكيمي كبير في الدوري الإسباني هذا الموسم، ووسط شكوى مستمرة من ريال مدريد، يبدو أن الميرينجي هو الضحية الأكبر منذ سنوات.

فريق المدرب كارلو أنشيلوتي احتاج لـ81 دقيقة لتسجيل الهدف الوحيد له في الفوز على إشبيلية يوم الأحد الماضي، ليضمن الصدارة بفارق ست نقاط مع جيرونا، بفضل مجهود نجمه الكرواتي لوكا مودريتش.

ريال كان من الممكن أن يتقدم في وقت سابق من اللقاء، عندما نجح لوكاس فاسكيز في هز شباك الفريق الأندلسي، ولكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بسبب خطأ من ناتشو فيرنانديز على يوسف النصيري.

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صحيفة "as" الإسبانية، قالت إن هذه المرة السابعة والعشرون منذ ظهور تقنية الفيديو في 2018 التي يتم فيها إلغاء هدف لريال مدريد في الدوري الإسباني.

وأشارت إلى أن هذا العدد يصل إلى ضعف أقرب فريق وهو إشبيلية الذي تم إلغاء 16 هدفًا له بالبطولة، وجاء بعده أتلتيكو مدريد "14"، فالنسيا "14"، ريال سوسييداد "13"، سيلتا فيجو "12" وبرشلونة 11 هدفًا.

وسلطت الضوء على عدم رضا المسؤولين في ريال عن طريقة استخدام الخاصية في الليجا، ولكن في الوقت ذاته هذا لا يعني أن كل هذه القرارات كانت غير صحيحة.

يذكر أن ريال دخل في صراع مع إشبيلية مؤخرًا، بسبب قيام قناة النادي بالهجوم على حكم مباراتهما معًا، وهو الأمر الذي دفع النادي الأندلسي للتقدم بشكوى رسمية.