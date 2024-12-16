ليس ريال مدريد .. إيمريك لابورت يعطي "الضوء الأخضر" لهذا الفريق المفاجئ للتفاوض مع النصر!

هل يرحل اللاعب في "الشتوية"..

منذ الصيف الماضي واسم المدافع الدولي إيمريك لابورت، يرتبط بـ"الرحيل" عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، والعودة إلى الملاعب الأوروبية مجددًا.

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في البداية قيل إن لابوت سيعود إلى فريقه الأسبق أتلتيك بيلباو، أو إنه سينتقل إلى نادي العاصمة أتلتيكو مدريد؛ قبل أن يرتبط اسمه بقوة بالانضمام إلى ريال مدريد، الذي يُعاني من إصابات عديدة في خط الدفاع.

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لكن.. يبدو أن هُناك فريق آخر مفاجئ، أصبح مرشح للتعاقد مع المدافع الدولي الإسباني بقوة، خلال الفترة القادمة؛ حسب ما نشرته صحيفة "fotomac"، مساء اليوم الإثنين.

GOAL

الصحيفة التركية الشهيرة كشفت عن أن العملاق المحلي جلطة سراي، يرغب في التعاقد مع لابورت من نادي النصر، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025".

وأوضحت الصحيفة أن أوكان بوروك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جلطة سراي، معجب للغاية بإمكانات المدافع الإسباني؛ ويرى بأنه سيساعده على التتويج بالألقاب، في الموسم الرياضي الحالي.

ومن ناحيته.. أعطى إيمريك لابورت - وفقًا لنفس الصحيفة - "الضوء الأخضر" إلى إدارة النادي التركي؛ من أجل بدء التفاوض مع نظيرتها في النصر؛ لشراء عقده، خاصة مع رغبته في العودة إلى أوروبا.

جدير بالذكر أن لابورت البالغ من العمر 30 سنة، انضم إلى النصر في صيف عام 2023، قادمًا من نادي مانشستر سيتي، وبعقد لمدة 3 مواسم حتى 30 يونيو 2026؛ حيث لعب 56 مباراة رسمية مع العملاق السعودي، في مختلف المسابقات.