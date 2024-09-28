أنشيلوتي: يمكننا تعويض مبابي وهذا اللاعب سيفوز بالكرة الذهبيةّ!

يؤمن أن ديربي مدريد يتشابه مع نظيره في روما

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أنه يتوقع حصول النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2024.

فينيسيوس كان أحد أهم اللاعبين في ريال العام الماضي، ولكنه يخوض منافسة شرسة مع مجموعة من زملائه بالفريق، بالإضافة لنجوم آخرين أبرزهم رودري لاعب وسط مانشستر سيتي، على حصد الكرة الذهبية التي سيتم الإعلان الفائز بها يوم 28 أكتوبر القادم.

أنشيلوتي قال عن هذا الأمر في المؤتمر الصحفي للديربي أمام أتلتيكو مدريد:"أعتقد أنه سيفوز بها، لكن إذا لم يحدث ذلك فلن تكون نهاية العالم، سنمضي قدمًا وهو سيفعل ذلك أيضًا، ولكني أعتقد أنه يستحقها".

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وعن زيارة ملعب ميتروبوليتانو:"لكل مباراة قصتها الخاصة، ستكون مواجهة معقدة للغاية، ولكن لدينا خطة وسنرى ما إذا كانت ستنجح أم لا، لست مهتمًا بعدم وضع لاعب وسط آخر في خطة 4/4/2 أو مهاجم إضافي في خطة 4/3/3، ما أهتم به هو التزام الفريق".

وقال أنشيلوتي عن اعتبار هذا الديربي هو المفضل له:"كل الديربيات مميزة، هنا يشبه إلى حد كبير ديربي روما، لأن الجماهير تتمتع بحماس كبير، الأمور في ميلانو أكثر هدوءًا، لأن الرجل القادم من الشمال أكثر برودة من نظيره في الجنوب".

وعن اللعب من دون كيليان مبابي:"الأمور ستتغير قليلًا ولكن ليس بشكل كبير، من المؤسف عدم تواجده معنا ولكن يمكننا تعويضه".

شكاوى أتلتيكو مدريد من ضيق الوقت:"أنا أتفهم موقفهم، لأننا مررنا بموقف مشابه أيضًا لنفس السبب، لأن ضيق الوقت يمنعك من الاستعداد بشكل جيد".

هجوم جماهير أتلتيكو المتوقع على فينيسيوس:"غدًا سيكون عرضًا ترفيهيًا، اللاعبون سيستخدمون كافة مهاراتهم لتقديم عرض رائع على أرض الملعب".

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وعن تلقي فريقه الكثير من البطاقات بسبب الاحتجاج خاصة فينيسيوس جونيور:"لقد تحدثنا عن هذه القضية داخل الفريق، الطريقة الوحيدة لتجنب هذه البطاقات هي التوقف عن الاعتراضات غير الضرورية".

جاهزية إدواردو كامافينجا:"إنه متاح وبالتالي يمكنه اللعب لمدة 90 دقيقة بشكل طبيعي".

يذكر أن ريال يلعب مباراة الغد وهو في المركز الثاني بجدول الليجا، بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر، متفوقًا على أتلتيكو الثالث بفارق نقطتين.