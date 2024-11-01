"لديك الفريق الأفضل في تاريخ ريال مدريد" .. إنذار شديد اللهجة من فلورنتينو بيريز يُهدد أنشيلوتي

الإيطالي هو المذنب الأول وفقًا لرئيس النادي

"انتهى شهر العسل بين فلورنتينو بيريز وكارلو أنشيلوتي" .. تقرير جديد يكشف حقيقة الأجواء المتوترة داخل ريال مدريد، وشعور رئيس النادي الإسباني من النتائج الأخيرة.

ريال تعرض للعديد من التخبطات والأزمات منذ بداية موسم 2024/2025، وذلك بسبب بعض النتائج المُحبطة، والخسارة الأخيرة في الكلاسيكو من برشلونة بنتيجة 4/0 على ملعب سانتياجو برنابيو بالدوري الإسباني، بالإضافة للمستويات الفردية السيئة لبعض اللاعبين وأبرزهم على الإطلاق كيليان مبابي.

الصحفي ألفريدو ماتيا من موقع "ريليفو"، قال إن سلسلة الإحباطات الأخيرة بدأت تزعج بيريز، لذلك قام رئيس الميرينجي بمطالبة أنشيلوتي بتحسين عاجل وفوري للفريق، مستخدمًا بعض الطرق والقنوات غير المباشرة لإخباره ذلك، بدلًا من التحدث معه وجهًا لوجه.

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وأشار الصحفي الإسباني إلى أن بيريز لا يفهم لماذا يلعب ريال مدريد بتلك الطريقة السيئة، خاصة بالصورة التي خسر بها من ليل في دوري أبطال أوروبا، كما شعر بالغضب عندما علم أن بوروسيا دورتموند ركض 11 كيلو مترًا أكثر من لاعبي فريقه في المواجهة التي فاز فيها الفريق 5/2 بنفس البطولة.

ويعتقد بيريز أن أنشيلوتي لديه الموارد الكافية لتقديم أداء أفضل من الذي يقدمه حاليًا الفريق مع كيليان مبابي وجود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور ورودريجو، كما يعترض رئيس النادي على اعتبار رودريجو هو التغيير الأول والتضحية الأسهل للمدرب الإيطالي عندما تتعقد الأمور في أي مباراة.

ويشعر كذلك بحالة شديدة من القلق بسبب سهولة اختراق دفاعات الفريق، والمستوى الفردي لجود بيلينجهام هذا الموسم، وقلة الدقائق التي يحصل عليها الثنائي الشاب أردا جولر وإندريك.

ويعتبر بيريز منطقة خط الوسط هي الأكثر إزعاجًا له، لأن أوريليان تشواميني لم يعد مقنعًا للجميع، ومن المتوقع أن يجلس على دكة البدلاء في المباريات القليلة القادمة، ولكن لا يؤمن في الوقت ذاته أن النجم المخضرم لوكا مودريتش هو الحل، بتفضيل الاعتماد على إدواردو كامافينجا بجوار جود بيلينجهام.

وأوضح التقرير أن بيريز يكره كثيرًا فكرة اعتماد أنشيلوتي على كامافينجا كظهير أيسر، بينما يخبره الكثيرون بأن أداء تشواميني المتواضع يرجع للنظام التكتيكي الذي يعتمد عليه أنشيلوتي وليس اللاعب نفسه.

وأخيرًا، تؤمن إدارة ريال مدريد أن الفريق الحالي هو الأفضل لريال مدريد على مدار تاريخه، مما يجعل المستويات الحالية لا تغتفر تحت أي ظرف، ليكون أنشيلوتي مطالبًا بمحو هذه الصورة في أقرب وقت ممكن، خاصة وأن الفريق يبتعد بفارق 6 نقاط عن برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني، وسيكون عليه بذل المزيد من الجهد للمضي قدمًا في النسخة الجديدة من دوري الأبطال، بعدما جمع 6 نقاط من 3 مباريات، بالفوز على شتوتجارت وبوروسيا دورتموند والخسارة من ليل.