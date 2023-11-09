"ليس عالم ريال مدريد" .. أنشيلوتي يرد على بيكيه ويعلق على شائعة مبابي

تصريحات قوية من المدرب الإيطالي

تحدث مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي عقب فوز ناديه على براجا في دوري أبطال أوروبا، واستغل الفرصة للرد على مزاعم جيرارد بيكيه بخصوص أهمية تتويج النادي الأخير بدوري أبطال أوروبا.

وانتصر الملكي بثلاثية نظيفة على ضيفه البرتغالي مساء الأربعاء في "سانتياجو برنابيو"، ليحسم رسمياً صعوده إلى دور الستة عشر للمسابقة القارية.

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وقال أنشيلوتي للإعلام عقب اللقاء: "كلمات بيكيه؟ يعيش في عالمه الخاص، وهو ليس عالم ريال مدريد، ولا يوجد مشجع مدريدي سينسى الرابعة عشر، سيتم تذكرها مدى الحياة".

وتم سؤال الإيطالي عن شائعات تراجع الملكي عن ضم كيليان مبابي: "لن أرد على هذا السؤال".

وأشاد مدرب الميرينجي بصاحب الهدف الأول براهيم دياز: "كنت غير منصفاً معه، ولكن بيلينجهام يقوم بعمل كبير في مركزه".