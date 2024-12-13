كشف عن أنباء سارة .. أنشيلوتي: لن أقدم النصيحة لجوارديولا ولا أفهم لغز مبابي!

عودة ثنائي الفريق من جديد

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أنه لا يعلم السبب وراء المشاكل البدنية الصغيرة التي يتعرض لها المهاجم الفرنسي كيليان مبابي منذ قدومه إلى النادي الإسباني.

مبابي الذي تعرض للعديد من الانتقادات خلال الموسم الحالي، بسبب انخفاض مستواه ومعدله التهديفي، نجح مؤخرًا في استعادة بريقه بشكل جزئي، ولكنه خرج مصابًا في فوز ريال أمام أتالانتا بنتيجة 3/2 يوم الثلاثاء الماضي، في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

الإصابة ليست خطيرة، ولكنها أقلقت البعض، لذلك تعرض أنشيلوتي لسؤال عنها خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق غدًا، السبت، أمام رايو فاييكانو في الدوري الإسباني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وجاء رد الإيطالي:"إنه أمر صعب، خلال فترات التوقف القليلة الماضية كان هنا، يستريح ويعمل أيضًا، لا نعرف ما سبب هذه المشاكل البسيطة، ولحسن الحظ أنه لن يغيب سوى لفترة قصيرة، ولن يخسر ما حققه الفترة الأخيرة".

وعن ظهوره ضد فاييكانو:"إصابته ليست خطيرة، لن يلعب غدًا، لكنه سيسافر معنا إلى قطر وهناك سنقيم حالته، كامافينجا بخير ومتاح للعب غدًا".

وعن ما يحتاجه إندريك للتطور:"إنه صغير جدًا وأمامه أحد أفضل المهاجمين في العالم، عليك أن تتحلى بالصبر معه، إنه يرغب في اللعب لكنه لا يطلب أي شيء، دعه يواصل تعلمه بهذه الطريقة".

الانتقادات الموجهة له بانه لا يعطي الفرص للشباب:"إنها لا تزعجني لأنها ليست حقيقية لذلك لا أهتم بها كثيرًا".

وعن قسوة الهجوم ضده:"سننافس ونقاتل من أجل كل شيء، هذا ما أعرفه، الأمور بدأت تتحسن كما ترون، دافيد ألابا وإدواردو كامافينجا على وشك العودة أيضًا".

اعتبار بيلينجهام كقائد للفريق:"لا أعلم، لكن الأمر مهم جدًا، يتم اختيار هذا من قبل زملائه بسبب موقفه ومستواه، لكنه لاعب مهم جدًا لأنه يضيف الكثير من الالتزام".

رأيه في تعثر بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي:"لن أقدم أي نصيحة تخص ما يحدث له، رأيي فيه لن يتغير بسبب النتائج الأخيرة، لقد كان مبتكرًا لفترة طويلة للغاية، يمكن للمدرب التحكم في أشياء كثيرة، نتائج المباريات ليست منها".

تألق فينيسيوس جونيور أمام أتالانتا :"بالنسبة لنا فهو لا يزال الأفضل في العالم، بتواضع هائل مستواه لم يفاجئني أبدًا".

رؤيته أوريليان تشواميني كقلب دفاع أكثر من لاعب وسط:"أول شيء هو أنني أشكره على التزامه وإيثاره، يلعب دون شكوى وقدم أداءً جيدًا للغاية أمام أتالانتا وجيرونا، مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يلعب في مركزه، بل يقوم بذلك من أجل الفريق".

يذكر أن ريال يلعب غدًا ضد فاييكانو وهو في المركز الثاني بجدول الليجا بـ36 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن برشلونة صاحب المركز الأول.