ريال مدريد أم برشلونة؟ رئيسة بالميراس تكشف مفاجأة عن رحيل إندريك

كشفت ليلا بيريرا رئيسة نادي بالميراس البرازيلي، عن موقفها من بيع المهاجم الشاب إندريك إلى أحد عمالقة أوروبا في المستقبل القريب.
المهاجم الشاب البالغ من العمر 16 سنة فقط، برز مؤخرًا كأحد أهم المواهب في أمريكا الجنوبية، ولفت أنظار باريس سان جيرمان وبرشلونة وريال مدريد وتشيلسي.
ومن جانبها ردت رئيسة بالميراس على التكهنات الخاصة بمستقبل اللاعب في تصريحات نقلتها صحيفة "globo" البرازيلية قائلة:"إندريك بحاجة للبقاء معنا حتى يبلغ من العمر 18 سنة لذلك أتعامل بهدوء شديد مع الأمر".
وأضاف:"بالطبع نريد الأفضل لبالميراس، ولكن حتى الآن لا يوجد أي استفسار أو عرض رسمي للتعاقد معه ولم يتصل بي أي شخص".
وأوضحت:"أتعامل مع الأمر بهدوء لأن ما يحدث هو نتيجة العمل الرائع لأكاديمية النادي، ليس فقط مع إندريك لأننا لدينا العديد من اللاعبين الموهوبين للغاية".
يذكر أن إندريك الذي وقع على أول عقد احترافي بمسيرته في يوليو الماضي، يمكنه الرحيل عن بالميراس في حالة دفع الشرط الجزائي بعقده مقابل 60 مليون يورو، لكنه لا يستطيع مغادرة البرازيل قبل بلوغ سن الرشد.
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