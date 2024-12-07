رغم جاهزيته لمواجهة أتالانتا .. ألابا يثير حالة من القلق داخل ريال مدريد

المدافع النمساوي لم يلعب منذ ما يقرب من عام

رغم عودته مرة أخرى إلى تدريبات ريال مدريد، إلا أن النادي الإسباني يفضل الانتظار وعدم المجازفة، فيما يتعلق بعودة المدافع النمساوي دافيد ألابا.

اللاعب تعرض للإصابة في 17 ديسمبر 2023 على ملعب سانتياجو برنابيو أمام فياريال، حيث تبين بعدها معاناته من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ساقه اليسرى، مما أثر على غضروفه المفصلي، ليبتعد لفترة تقترب من سنة.

موقع "ريليفو" قال إن ألابا عاد مرة أخرى للتدريب وارتدى حذائه الرياضي وتمكن من ركل الكرة في نوفمبر الماضي، والحماس يزداد بحلول ديسمبر، لكن هناك حالة من القلق داخل النادي حول الموعد المناسب لظهوره.

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وأشار الموقع إلى أنه على الرغم من التقدم البطيء للغاية وحالة الحذر المُتبع، إلا أن أولئك الذين يشاهدونه داخل النادي بشكل يومي، ما زالوا يرونه بعيدًا عن الظهور في المباريات مرة أخرى، بسبب إيقاعه في التدريبات.

ألابا جاهز للمشاركة في المباراة القادمة لريال في دوري أبطال أوروبا أمام أتالانتا، ولكن الخطة الموضوعة حاليًا، هي أنه سيلعب في شهر يناير مع بداية الميركاتو الشتوي، مع وجود حالة من الغموض تجاه موقف الميرينجي من التحرك للتعاقد مع صفقات جديدة.

وفي النهاية، لا يمكن إنكار أهمية المدافع النمساوي بالنسبة للمدرب كارلو أنشيلوتي، ومع ذلك، فإن الإيطالي لا يريد التعويل عليه لعدم وجود أي موعد محدد لعودته حتى الآن رغم وجود خطة متبعة وجدول زمني تم وضعه مُسبقًا لمراحل تعافيه.