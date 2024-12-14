الجميع حاضر إلا مبابي .. سر غياب الفرنسي عن حفل "أعياد الميلاد" لريال مدريد

ظهور داني كارباخال وميليتاو

تغيب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن واحدة من اللحظات الخاصة في ريال مدريد هذا العام، وذلك لمعاناته من وعكة صحية ونزلة برد حادة، ليضطر إلى البقاء في منزله.

مبابي الذي انضم إلى ريال خلال الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، مر بالعديد من التقلبات هذا الموسم، قبل أن يستعيد ومضات من بريقه مؤخرًا، ولكنه تعرض للإصابة خلال مواجهة أتالانتا الأخيرة التي فاز فيها الفريق 3/2، يوم الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.

صحيفة "ماركا" الإسبانية قالت إن معاناة مبابي الصحية لم تتوقف عند هذه الإصابة فقط، بل تعرض اللاعب أيضًا للإصابة بمرض الإنفلونزا، مما أجبره على التغيب عن الحفل السنوي لريال مدريد الخاص بأعياد الميلاد واقتراب نهاية العام.

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ونشرت الصحيفة مجموعة من الصور للحفل الكبير الذي أقامه النادي، وشهد وجود المدرب كارلو أنشيلوتي وجهازه الفني، بحضور جميع اللاعبين بالفريق منهم داني كارباخال وإيدير ميليتاو المقرر غيابهما عن الملاعب حتى نهاية الموسم لمعاناتهما من إصابات طويلة.

وشهد الحفل كذلك حضور فريق الكرة النسائية بالنادي الإسباني، وكذلك الرئيس فلورنتينو بيريز الذي التقط بعض الصور التذكارية مع اللاعبين، فيما غاب مبابي، الذي يبدو أنه تم تفضيل عدم حضوره حتى لا تنتشر العدوى بين باقي اللاعبين.

ومن المقرر أن يغيب مبابي عن مباراة ريال أمام رايو فاييكانو، اليوم، السبت، في الدوري الإسباني، ولكن وفقًا لتصريحات أنشيلوتي فإن إصابته ليست خطيرة وسيتوجه مع الفريق إلى قطر للمشاركة في كأس إنتركونتيننتال يوم الأربعاء القادم، حيث يلعب الفريق في النهائي أمام الفائز من الأهلي المصري وباتشوكا المكسيكي.