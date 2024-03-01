"العملية ديفيس" .. ريال مدريد يُحضر لمفاجأة مدوية بضم زميل مبابي في باريس!

اسمه يُذكر كثيرًا في النادي الإسباني

يدرس نادي ريال مدريد الإسباني جديًا، فكرة التعاقد مع مدافعه السابق ونجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، ولكن على طريقته الخاصة.

صاحب الـ25 سنة تدرج بالمراحل السنية المختلفة مع ريال مدريد، وخاض تجربة إعارة مع بوروسيا دورتموند، قبل الانتقال إلى إنتر في 2020 ومنه إلى باريس سان جيرمان في العام التالي.

الصحفي مانويل كورتيجانا قال عبر موقع "ذا أثلتيك" عن مستقبل حكيمي:" اسمه يُذكر كثيرًا داخل الفالديبيباس وعقده ينتهي في 2026 وباريس يحاول إقناعه بالتوقيع على عقد جديد، ولكن ريال مدريد يتابع الموقف".

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وأضاف:"لو لم يجدد عقده مع باريس، فسيتم دراسة التعاقد معه في 2025 عندما يقترب عقده من النهاية، أو بالمجان في 2026، وهي خطوة مشابهة لما يتبعه النادي مع ألفونسو ديفيس".

يذكر أن ريال مدريد الذي أصبح قريبًا من ضم كيليان مبابي الصديق المقرب لحكيمي في باريس سان جيرمان، يقترب كذلك من التعاقد مع ألفونسو ديفيس مدافع بايرن ميونخ الذي ينتهي عقده مع النادي الألماني في يونيو 2025، وذلك بسبب فشل البافاري في التوصل إلى أي اتفاق حول التجديد معه حتى الآن.