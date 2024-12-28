وقع في سحر ريال مدريد .. آرنولد يُبلغ ليفربول بـ"الصدمة الكبرى" والنادي الإسباني يتجه للعبته المفضلة

هل يرحل اللاعب في يناير؟

أبلغ ترنت آرنولد ظهير ليفربول، إدارة النادي الإنجليزي، برغبته بالانضمام إلى صفوف ريال مدريد وعدم التوقيع على عقد جديد يربطه بالفريق لفترة أطول.

موقف آرنولد يتشابه كثيرًا مع ما يحدث مع محمد صلاح وفيرجيل فان دايك، حيث تنتهي عقودهم في يونيو المقبل، ولم يجدد أي منهم عقده حتى الآن، وسط مفاوضات جارية مع الثلاثي لإقناعهم بالاستمرار.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إن المحاولة الأخيرة من ليفربول للحديث مع آرنولد بشأن العقد الجديد، شهدت قيام اللاعب برفض الأمر والتأكيد على طموحه في خوض تجربة جديدة بعيدًا عن ملعب أنفيلد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة إلى أنه يبدو أن آرنولد "وقع في أحضان" إغراء وسحر ريال مدريد، وأيضًا بسبب رغبته في الدخول في تحديات جديدة بهذه المرحلة من مسيرته، خاصة وأنه يعرف جيدًا قيمة النادي الإسباني، بالإضافة لصداقته المقربة مع جود بيلينجهام نجم الميرينجي.

وجاءت هذه الخطوة بعدما أخبر ليفربول لاعبه بضرورة حسم موقفه قبل شهر يناير المقبل، وهو الأمر الذي تكرر أيضًا مع صلاح وفان دايك، ولكل من الثلاثي ظروفه المختلفة.

حالة آرنولد على وجه التحديد تبدو خاصة للغاية، لأن عمره 26 سنة ولم يتخطى الثلاثين مثل صلاح وفان دايك، وبعد سلسلة من محاولات للتوصل معه لاتفاق، جاء رد اللاعب سلبيًا قبل أيام قليلة من بداية شهر يناير الذي يمكنه خلاله التوقيع على عقد مبدئي مع أي فريق آخر.

وتحدثت "ماركا" كذلك عن حالة الارتباك التي يعيشها ليفربول، حيث قد يلجأ النادي إلى محاولة بيع آرنولد في يناير للاستفادة ماليًا منه، وإذا لم يحاول ريال مدريد ضمه في الميركاتو الشتوي، سيكون على الريدز الاستسلام لرؤيته يغادر بالمجان في نهاية الموسم.

وأوضحت أنه في الوقت الحالي يفضل ريال "لعبة الانتظار" المفضلة له، فإذا وصلت مكالمة من اللاعب قد يتم فتح المفاوضات من أجل انتقال فوري بمنتصف الموسم لدعم فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، وإذا لم يحدث ذلك سيضطر النادي للانتظار للصيف.

جدير بالذكر أن ريال تعاقد مؤخرًا مع بعض الصفقات المجانية الكبرى، وعلى رأسها كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، دافيد ألابا من بايرن ميونخ وأنطونيو روديجر من تشيلسي.