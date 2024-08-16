بيريز فعلها من جديد .. مفاجأة تنصف ريال مدريد بملف الفشل في ضم ليني يورو!

تقرير هام تجاهله مانشستر يونايتد

تسريبات إنجليزية جديدة، قد تنصف ريال مدريد تمامًا، في ملف الفشل بالتعاقد مع ليني يورو من ليل الفرنسي خلال هذا الصيف.

المدافع الفرنسي الشاب كان الهدف الرئيسي لريال بالميركاتو الصيفي الجاري، وذلك لتعويض رحيل ناتشو فيرنانديز إلى القادسية السعودية، ولكن الميرينجي رفض دفع أكثر من 30 مليون يورو لضمه، ليخطف يونايتد الصفقة مقابل 58 مليون جنيه استرليني.

موقع "ذا أثلتيك" قال إن الفحوصات الطبية التي أجراها الشياطين الحمر على يورو خلال ضمه، أكدت أن لديه مشكلة في مشط القدم، وبعد أسبوعين من قدومه تعرض لإصابة في نفس المكان خلال المباراة الودية أمام آرسنال بالفترة التحضيرية، ليخضع بعدها لعملية جراحية ويتأكد غيابه عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر.

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وأشار الموقع إلى الشياطين الحمر كانوا على علم بمشاكل الإصابات المحتملة التي يعاني منها اللاعب، وخطورة تعرضه لإصابات طويلة المدى في المستقبل، ومع ذلك أصرت إدارة النادي على ضمه، باعتباره أحد أهم المواهب الدفاعية في أوروبا.

والمثير في الأمر أن المدرب إريك تين هاج قرر تجاهل كل ذلك أيضًا وفضل جلب صاحب الـ18 سنة رغم مشاكله البدنية، واختار التعاقد مع مدافع جديد وهو ماتايس دي ليخت من بايرن ميونخ، لإيمانه بأن يورو قد لا يشارك كثيرًا خلال الموسم الجديد.

يذكر أن بعض التقارير الصحفية كشفت في وقت سابق، عن قيام ليل بتهديد المدافع الشاب بعدم اللعب لمدة عام كامل، إذا لم يوافق على الانضمام لمانشستر يونايتد، بسبب إصراره وقتها على الانتقال لريال مدريد.