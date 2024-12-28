نجم مانشستر سيتي ومدافع توتنهام .. ريال مدريد يبحث في كل مكان عن "ميليتاو الجديد"

أهداف باهظة الثمن

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني بحثه في السوق، من أجل تعزيز دفاع الفريق بعد إصابة دافيد ألابا وإيدير ميليتاو ورحيل ناتشو فيرنانديز الصيف الماضي دون تعويضه.

ليني يورو كان الهدف الرئيسي للميرينجي لتأمين دفاعه لسنوات طويلة، ولكن لاعب ليل السابق قرر الانضمام إلى مانشستر يونايتد بعد تقدم النادي الإنجليزي بعرض وصلت قيمته إلى ضعف ما قدمه النادي الإسباني.

موقع "ريليفو" قال إن إدارة ريال وضعت خطة للتعاقد مع قلب دفاع كبير لتجنب تكرار الأزمة الحالية، وذلك في الفترة من 2025 إلى 2026، بل حددت بالفعل نوعية اللاعب المطلوب، ليكون ملفه الشخصي متشابه إلى حد كبير مع المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو.

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وأشار الموقع إلى أن ريال يريد التعاقد مع مدافع من نوعية لاعبه ميليتاو، يكون سنه صغيرًا ويتمتع بالسرعة والقوة، ويمكنه الفوز بالالتحامات الفردية بسهولة سواء على الهواء أو على الأرض، ومن الأفضل أن تكون قدمه المفضلة هي اليسرى.

ويعتبر ريال أن هذا النموذج من المدافعين هو الأنسب في الوقت الحالي، لأنه يتماشى مع كرة القدم الحديثة والأسلوب البدني الذي تم فرضه في الآونة الأخيرة، حيث كانت تنطبق هذه الصفات على يورو قبل انتقاله للشياطين الحمر.

وعلى الرغم من إمكانية عودة دافيد ألابا من الإصابة والمستوى الجيد لأوريليان تشواميني وأنطونيو روديجر على اليسار، مع صعود راؤول أسينسيو وظهوره بمستويات طيبة، إلا أن الرئيس فلورنتينو بيريز يظل مصممًا على جلب مدافع آخر.

المشكلة الأبرز التي تواجه ريال هي أسعار العناصر المتاحة في السوق، وعلى رأسها ميكي فان دي فين لاعب توتنهام الذي سيكون سعره مرتفعًا للغاية، وكذلك يوشكو جفارديول لاعب مانشستر سيتي، وإقناع النادي الإنجليزي ببيعه يعتبر مهمة شبه مستحيلة.

هناك أيضًا كاستيلو لوكيبا لاعب لايبزيج، ولديه شرط جزائي في عقده بقيمة 90 مليون يورو، وقد يتم ضمه بحوالي 60 مليونًا، ولكنها تظل قيمة مرتفعة للغاية بالنسبة للنادي الإسباني.

وفي النهاية، يواصل ريال مدريد عمليات البحث في كل مكان عن لاعب جديد في قلب الدفاع، وسيتم التحرك له فقط عندما يشعر النادي بأنه وجد فرصة بالسعر المناسب لتقليل أي مخاطر أو خسائر مالية محتملة.