"ما حدث غير مقبول" .. الدعيع ينتقد عبد الله المعيوف ومحمد نور يحمل علي البليهي المسؤولية

محمد الدعيع غاضب من عبد الله المعيوف عقب مواجهة ريال مدريد

انتقد محمد الدعيع؛ أسطورة حراسة مرمى الهلال والمنتخب السعودي الأسبق، الأداء الذي ظهر به عبد الله المعيوف؛ حارس الزعيم الحالي، خلال مواجهة ريال مدريد الإسباني، وإن كان قد أشاد بمستواه طوال كأس العالم للأندية المغرب 2022 بشكل عام.

الزعيم اكتفى أمس السبت، بحصد الميدالية الفضية في المونديال، بعد الهزيمة أمام الملكي الإسباني بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، في النهائي.

وقال الدعيع، خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب SBC": "المعيوف قدم مونديال جيد ولم يقصر، لكن التفاهم بينه وبين المدافعين أمام ريال مدريد لم يكن جيدًا، نعم المباراة سريعة، لكن دور الحارس أن يتكلم كثيرًا في مثل هذه الظروف، أما ما شاهدناه خاصةً في الهدف الثاني فليس هناك أي تفاهم بينه وبين المدافع علي البليهي، مثل هذه الأهداف لا يعتمد الحارس خلالها على المدافعين نهائيًا، عليه متابعة الكرة فقط، لأن مدافعه ممكن أن يخطئ، هذا الهدف لا يمكن".

وهنا دافع محمد نور؛ نجم الاتحاد والمنتخب السعودي الأسبق، عن الحارس إذ عقّب: "كان على البليهي أن يأخذ خطوتين للأمام، لكن بوقوفه في مكانه حجب الرؤية عن المعيوف".

لكن الأخطبوط أصر على رأيه، مختتمًا: "البليهي حجب الرؤية، لأن المعيوف لم يتكلم معه، ووقتها كان على المعيوف أن يتحرك من مكانه ليرى الكرة وألا يقف في مكانه".