انفجار في ريال مدريد.. "التحكيم تعمد إعادة برشلونة للصراع على لقب الليجا!"

"القرارات تغيرت منذ تصريح تشافي!"

تعتقد إدارة ريال مدريد أن الحالات التحكيمية المثيرة للجدل التي شهدتها الجولات الأخيرة من الدوري الإسباني، تستهدف "إعادة برشلونة للمنافسة على اللقب من جديد".

وتعادل ريال مدريد مع فالنسيا (2-2) مساء أمس على ملعب ميستايا، ضمن الجولة 27 من الليجا، في مواجهة شهدت تسجيل الميرنجي هدفًا ثالثًا، لكن صافرة الحكم بنهاية المباراة سبقت هز الشباك بلحظة واحدة!

عقب صافرة النهاية، اشتعلت الأجواء داخل الملعب وحدثت اعتراضات كثيرة، ما أدى إلى حصول جود بيلينجهام على البطاقة الحمراء، قبل أن يدخل كارلو أنشيلوتي المدير الفني للملكي إلى أرض الملعب لحماية الحكم ومحاولة تهدئة اللاعبين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن "وجهة نظر إدارة الملكي أن قرارات الحكام تغيرت منذ أن هاجم تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة وجوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني الحكام، ووصفوا الدوري بأنه (مغشوش)".

وختمت: "مسؤولو النادي الأبيض يشكون بسبب ما حدث في الجولات الأخيرة، والذي كان ضارًا بريال مدريد ومُفيدًا لبرشلونة، الدوري يُعاد ضبطه لإدخال برشلونة في صراع اللقب".