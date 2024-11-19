فيديو | ليجانيس "يسرق" الكرة الذهبية من فينيسيوس ويوجه رسالة إلى ريال مدريد

مزحة من الخصم القادم لريال مدريد

قرر نادي ليجانيس الاستعداد بشكل خاص للغاية للمواجهة القادمة أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني، وذلك عن طريق فيديو خاص جدًا للجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور.

صاحب الـ24 سنة تعرض لصدمة قوية في شهر أكتوبر الماضي، وذلك بخسارة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2024 لصالح رودري لاعب مانشستر سيتي، مما دفع ناديه ريال مدريد لمقاطعة الحفل الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس.

ومع عودة ريال من فترة التوقف الدولي برحلة لمواجهة ليجانيس، قرر الفريق الخصم المزاح مع فينيسيوس، بنشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه الكرة الذهبية وهي يتم سرقتها من غرفة ملابس الميرينجي عن طريق تميمة النادي "سوبر بيبينو".

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وختم ليجانيس الفيديو برسالة موجهة إلى خصمه، جاء فيها:"أصدقائنا الأعزاء في ريال مدريد، يقولون إن الأحلام تتحقق في ليجانيس، لكننا نأمل ألا يحدث ذلك في هذه المباراة".

وكان فينيسيوس قد نجح في تخطي أحزان الكرة الذهبية في الظهور الأخير له مع ريال قبل التوقف الدولي، بتسجيله ثلاثية في فوز الفريق على أوساسونا 4/0 بالجولة السابقة من الليجا.

ويطمح البرازيلي في مواصلة هذا التألق عندما يلعب فريقه أمام ليجانيس يوم الأحد القادم، وكذلك في الاختبار الأصعب بعد ثلاثة أيام ضد ليفربول على ملعب أنفيلد في دوري أبطال أوروبا.