رغم الحنين إلى ريال مدريد .. اتحاد جدة يصل إلى قرار نهائي بشأن تجديد عقد كريم بنزيما

العميد يتصدر دوري روشن السعودي

يمثل ملف تجديد عقد النجم الفرنسي كريم بنزيما، أولوية لمخططات إدارة نادي الاتحاد السعودي، في ظل الدور المهم الذي قدمه نجم ريال مدريد السابق، لضمان تفوق العميد في المسابقات المحلية بالمملكة.

وتحت قيادة كريم بنزيما (37 عامًا)، بلغ الاتحاد نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب غريمه الهلال، ليصبح على بعد خطوتين فقط من الفوز باللقب، بينما يتصدر حاليًا ترتيب دوري روشن السعودي بـ36 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين على الزعيم.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن القرار بتجديد عقد كريم بنزيما أصبح "مسألة وقت"، حيث ترغب إدارة النادي السعودي في الاحتفاظ بخدمات مهاجم الفريق الأول لفترة أطول، خصوصًا أن عقده ينتهي في يونيو 2025.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى النادي بأكمله، بدءًا من المدرب الفرنسي لوران بلان ومرورًا بالمدير الرياضي رامون بلانيس وبقية الطاقم، يعبرون عن سعادتهم بالتزام بنزيما وروحه القيادية.

وأوضحت: "تجديد عقد بنزيما، أصبح أمرًا يتجاوز القرارات الرياضية. بنزيما أصبح أكثر من مجرد لاعب في النادي، ومن المتوقع أن يجلس مسؤولو النادي معه قريبًا للتفاوض على تجديد عقده وإيجاد أرضية مشتركة تلبي رغبات الطرفين".

وسلطت صحيفة "ماركا"، الضوء على تصريحات بنزيما الأخيرة عن عودته القريبة إلى ريال مدريد، حيث قال: "العودة إلى ريال مدريد؟ نعم بالطبع، ولما لا. أنا الآن في جدة وأعيش حياة جيدة جدًا. سيأتي الوقت لأرى كيف تسير الحياة وأنا متأكد من أنني سأكون هناك قريبًا".

ويقدم بنزيما موسمًا مثاليًا حتى الآن مع الاتحاد، حيث لعب 12 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 3 تمريرات حاسمة.