"ريال مدريد؟" .. ابتسامة كيليان مبابي مع "إل شيرينجيتو" تثير الجدل!

رغم تأكيد استمراره مع باريس سان جيرمان، إلا أن كيليان مبابي أثار الجدل مرة أخرى بشأن فكرة الانتقال إلى ريال مدريد..

من جديد عاد الجدل بشأن مستقبل كيليان مبابي مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد الحديث من جديد عن احتمالية انتقاله إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

مبابي خرج في تصريحات بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لموسم 2022-23، بعدما قاد باريس سان جيرمان إلى لقب "ليج 1"، ليكشف عن مستقبله.

مبابي تفوق على لاعبين أمثال جوناثان ديفيد ولويس أوبيندا، وسيكو فوفانا، وأخيرًا زميله في الفريق الباريسي ليونيل ميسي، ليحقق لقب أفضل لاعب في الدوري الفرنسي للمرة الرابعة على التوالي.

مبابي وجه الشكر في التصريحات التي نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى ميسي، حيث قال: "بالطبع أشكر ليو الذي ساعدني كثيرًا، إنه لشرف كبير أن ألعب لباريس سان جيرمان مع لاعب مثله".

ولدى سؤاله بعد الحفل من برنامج "El Chiringuito" الإسباني الشهير عن احتمالية الانتقال إلى ريال مدريد، قال مبابي بعد ابتسامة: "كنت سعيدًا جدًا بقرار تجديد عقدي، العام المقبل سألعب مع باريس سان جيرمان، وسأفي بعقدي مع النادي".

كلمات مبابي حول مستقبله حسمت الجدل حول مسألة رحيله عن باريس سان جيرمان هذا الصيف، لكن ما لم يوضحه قائد منتخب فرنسا هو ما سيحدث في يونيو 2024، حيث ينتهي عقده في "حديقة الأمراء" إذا لم يقم بتفعيل خيار التجديد حتى صيف 2025.

ومع ذلك، فإن حقيقة عدم رغبة مبابي في التأكيد على استمراره لعام آخر لا تعني أنه سيغادر، حيث أن ما يفضله هو التحقق من نتيجة المشروع التالي في "حديقة الأمراء" وبناءً على ذلك سيكون لدى كل من اللاعب والنادي وقت للجلوس والتفاوض على عقد آخر.