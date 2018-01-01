أسطورة ريال مدريد يطلب من إيسكو الاعتذار للجماهير

إيسكو صرخ على جمهور ريال مدريد في مباراة سيسكا موسكو. أسطورة ريال مدريد يطلب منه الاعتذار

طلب خورخي فالدانو، أسطورة ريال مدريد وبطل كأس العالم 1986، من إيسكو الاعتذار لجمهور الملكي.

وكانت جماهير ريال مدريد أطلقت صافرات الاستهجان على اللاعبين بعد الهزيمة من سيسكا موسكو بثلاثية نظيفة وهو ما دفع إيسكو للصراخ في وجههم.

عدسات الكاميرا التقطت لاعب مالاجا السابق وهو يقول للجمهور: "ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟".

وقال فالدانو لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "ما فعله إيسكو قد يكون مفهومًا في ظل الضغط الذي يعيشه اللاعبون أثناء المباراة وبالأخص في حال التأخر بالنتيجة".

وتابع: "كل لاعب قد يخرج عن شعوره وقت المباراة، ولكن من المفترض أن يخرج ويعتذر عن تصرفاته عقب انتهاء اللقاء. ما فعله إيسكو لا يليق".

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كما يرى أن صلاح متفوق في النواحي التهديفية، لكن هازارد أفضل منه كلاعب متكامل قادر على التطور ومساندة الفريق pic.twitter.com/1Lanup1U1V — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 13, 2018

مدرب الميرينجي السابق تعجب من استبعاد كيلور نافاس من المشاركة أساسيًا مع ريال مدريد منذ تولي سانتياجو سولاري تدريب الفريق.

واختتم: "لا أعرف سبب غياب نافاس، بالطبع هناك أمور لا نعرفها ولكن عدم تواجده يحمل الكثير من علامات الاستفهام".

نافاس لم يشارك سوى في مباراتي كأس ملك إسبانيا ضد ميليا مع سولاري.