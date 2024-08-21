غسيل أموال ومخدرات .. التحقيق في جريمة خطيرة بالبرازيل و"اسم نجم ريال مدريد يظهر"!

فضيحة كبرى تهز سمعة الكرة البرازيلية..

فتحت النيابة العامة في ساو باولو البرازيلية، تحقيقًا في واحدة من أكبر الفضائح الكروية بالبلاد، والتي يُمكن أن يكون لها تبعات خطيرة للغاية.

الكرة البرازيلية شهدت تراجعًا كبيرًا في السنوات القليلة الماضية، خاصة على مستوى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؛ على الرغم من أنها لا تزال تنجب أفضل المواهب العالمية؛ وآخرهم فينيسيوس جونيور، ساحر ريال مدريد الإسباني.

ووفقًا لموقع "Estadao"، قدّم رجل الأعمال أنطونيو فينيسيوس لوبيز جريتزباخ، المتهم في قضية "غسيل أموال المخدرات" في ساو باولو، شكوى تكشف عن جريمة منظمة في كرة القدم البرازيلية؛ وذلك ضمن اتفاقية "الإقرار بالذنب" مع مجموعة العمل الخاصة ومكافحة الجريمة.

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الشكوى تتضمن محادثات "واتساب" بين المتهمين في القضية دانيلو ليما دي أوليفريا ورافائيل مايدا بيريس؛ تؤكد وجود عملية "غسيل أموال ضخمة"، باستخدام وكالات أعمال، تضم بعض أشهر اللاعبين البرازيليين، المنتشرين حول العالم.

أبرز اللاعبين البرازيليين التي تتعامل معهم الوكالات المتورطة في هذه القضية؛ هم "إيدير ميليتاو نجم نادي ريال مدريد، إيمرسون رويال ظهير العملاق الإيطالي ميلان، وبريمر مدافع السيدة العجوز يوفنتوس ".

وكشف الموقع عن أن المدعي العام سيقوم بإجراء اتصالات مع الأندية التي أبرمت صفقات مع هذه الوكالات؛ مثل ريال مدريد الذي ضم ميليتاو في صيف عام 2019، قادمًا من ساو باولو البرازيلي؛ لمعرفة المزيد من التفاصيل.

جدير بالذكر أن شركة "بي سي سي"، اتهمت جريتزباخ الذي فجر هذه القضية الخطيرة ضمن اتفاقية "الإقرار بالذنب"، باختلاس أكثر من 16 مليار يورو من عملات "البيتكوين".