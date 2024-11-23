فينيسيوس أنقذ رأس أنشيلوتي.. بيريز كان ينوي الإطاحة بالإيطالي قبل رباعية أوساسونا!

ريال مدريد كان يخطط لإقالة أنشيلوتي...

كشفت تقارير صحفية أن إدارة ريال مدريد، كانت تنوي الإطاحة بمدرب الفريق كارلو أنشيلوتي، قبل فترة التوقف الدولي، وبالفعل قد حددت بديل المدرب الإيطالي.

ومر ريال مدريد، بفترة عصيبة على ملعبه خسر فيها من برشلونة، في الكلاسيكو برباعية نظيفة، قبل أن يخسر من ميلان، في الجولة الرابعة بدوري أبطال أوروبا، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ونجح ريال مدريد، في العودة إلى طريق الانتصارات بالمباراة الأخيرة التي فاز فيها على أوساسونا، بأربعة أهداف دون رد، وقدم مستويات مقنعة بالنسبة للجماهير.

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وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة "ريليفو" فإن إدارة ريال مدريد، كانت تنوي الإطاحة بالمدرب أنشيلوتي، في حالة الخسارة من أوساسونا، وتتعاقد مع سانتياجو سولاري، المدير الرياضي الاحترافي الحالي للميرينجي.

وسبق وأن تولى سولاري، مهمة تدريب ريال مدريد، في الفترة من نوفمبر 2018، وحتى مارس 2019، ورحل بعد الخسارة من أياكس بأربعة أهداف مقابل هدف في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، ومن قبلها الخسارة امام برشلونة، في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، يستعد لمواجهة ليجانيس، مساء غد الأحد خارج قواعده، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني.