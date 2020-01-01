ريال مدريد وإشبيلية: مباشر لحظة بلحظة

ريال مدريد 0 × 0 إشبيلية

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*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

45+1’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول

45’ الحكم يحتسب 1 وقت بدل ضائع

44’ توغل من لوكاس فاسكيز من داخل يسار المنطقة ثم يمررها عرضية أرضية لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

43’ عرضية من دانييل كارباخال من الجهة اليمنى لكنها تفتقد الدقة وتتحول إلى ضربة مرمي

41’ عرضية من منير الحدادي من الجهة اليمنى تلقاها ريجيلون من داخل يسار المنطقة وارسلها تمريرة ساقطة فى قلب المنطقة لكن ابعدها كاسيميرو بنجاح من أمام الجميع

40’ خمس دقائق أخيرة من زمن الشوط الأول ولايزال الريال يجد صعوبة فى إختراق دفاعات إشبيلية

39’ ركنية لإشبيلية تنفذ بعرضية من إيفر بانيجا لكن ابعدها الدفاع من قلب منطقة الخطورة

38’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح إشبيلية بعد تدخل من إيدير ميليتاو على لوك دي يونج

37’ بطاقة صفراء من نصيب لوكا مودريتش بعد تدخل قوي على فيرناندو فى منتصف الميدان

36’ ريال مدريد لايزال يجد صعوبة حتى الأن فى إختراق دفاعات إشبيلية

35’ إيفر بانيجا ينفذ الخطأ بعرضية لداخل المنطقة تتلقاها سيرخيو ريجيلون بتسديدة من داخل يسار المنطقة لكن ابعدها ثيبوه كورتوا ببراعة

34’ ركنية لإشبيلية تنفذ بعرضية من إيفر بانيجا لكن ابعدها الدفاع لترتد على الجهة اليمنى إلى جوديلج الذي أكتسب خطأ لصالح إشبيلية

33’ ضغط متقدم من جانب لاعبي إشبيلية على دفاعات ريال مدريد

31’ أووووووه،،،، الحكم يلغي الهدف بعد التأكد من وجود خطأ بعد اعتراض نيمانجا جوديلج للمدافع إيدير ميليتاو

30’ الحكم يطلق صافرته ويتجه نحو الفار للتأكد من صحة الهدف

الهدف جاء بعد ركنية لريال مدريد تنفذ بعرضية من إيفر بانيجا لداخل المنطقة تلقاها لوك دي يونج برأسية قوية سكنت الشباك بنجاح

28’ جووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الأول لإشبيلية عن طريق لوك دي يونج

27’ سيرخيو ريجيلون يرسل عرضية من الجهة اليسري تصطدم فى كارباخال ثم يبعدها الدفاع من منطقة الخطورة

26’ خطأ فى منتصف الميدان لريال مدريد بعد تدخل قوي من دييجو كارلوس على لوكا مودريتش

25’ هدوء فى مجريات القاء وانحصار الكرة فى منتصف الميدان

24’ تمريرات بين أقدام لاعبي ريال مدريد على حدود المنطقة ومحاولة للبحث عن ثغرة فى دفاعات إشبيلية

22’ محاولة الإختراق من الجهة اليمنى عن طريق لوكاس فاسكيز لكن تدخل معه سيرخيو ريجيلون واستخلص الكرة بنجاح

21’ انطلاقة من مارسيلو من الجهة اليسري ومن ثم يمررها فى إتجاه المنطلق على يساره رودريجو سيلفا لكن الدفاع يتدخل بتغطية جيدة والكرة تتحول إلى ضربة مرمي

20’ تمريرات متبادلة بين كلا الفريقين فى منتصف الميدان بدون خطورة على المرمي

18’ تنفيذ الركنية بعرضية من إيفر بانيجا لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة على مرمي ثيبوه كورتوا

17’ انطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق منير الحدادي الذي أرسل عرضية على القائم القريب لكن ابعدها كارباخال ببراعة إلى ركنية

16’ ركنية لريال مدريد تنفذ بعرضية من توني كروس لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لتصل أمام مارسيلو الذي قابلها بتسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي

15’ ربع ساعة أولى من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

14’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق كارباخال لكن ابعدها الدفاع من أمام لوكا مودريتش إلى ركنية

13’ انطلاقة من رودريجو سيلفا ومحاولة الإختراق من العمق لكن تدخل الدفاع وابعدها فى اللحظات الاخيرة

12’ تمريرة ثنائية بين لوكاس فاسكيز ورودريجو سيلفا الذي مررها له لداخل المنطقة لكنها كانت قوية للغاية لم يلحق بها لوكاس فاسكيز

11’ انطلاقة من لوكا مودريتش ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكنه مررها أمام توني كروس الذي سدد كرة قوية لكنها فى منتصف المرمي بين أحضان الحارس توماس فاكليك

10’ تسديدة من منير الحدادي من خارج المنطقة لكنها تفتقد الدقة وتتحول إلى ضربة مرمي

9’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح إشبيلية بعد تدخل من رودريجو سيلفا على إيفر بانيجا

8’ هدوء فى مجريات القاء وانحصار الكرة بشكل كامل فى منتصف الميدان

6’ تحضير من الخلف من لاعبي ريال مدريد ومحاولة لبناء هجمة منظمة على دفاعات إشبيلية

5’ مرتدة سريعة لإشبيلية وتمريرة تصل إلى منير الحدادي الذي مررها فى إتجاه إيفر بانيجا الذي حاول التوغل لداخل يمين المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى رمية تماس

4’ توغل رائع من رودريجو سيلفا من الجهة اليسري ومن ثم يمررها إلى لوكا يوقيتش الذي حاول تسديد الكرة من على حدود المنطقة لكن تدخل مدافعي إشبيلية وابعدوا الكرة من أمام لوكا يوفيتش

3’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي ريال مدريد فى منتصف الميدان

2’ انطلاقة من رودريجو سيلفا من منتصف الميدان ومن ثم يحاول يرسلها فى المساجة إلى لوكاس فاسكيز لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / أليخاندرو بوزو / دانييل كاريكو / نوليتو / ياسين بونو / اوليفر توريس / سيرخيو إسكوديرو / روني لوبيس

إشبيلية: يبدأ المدرب جولين لوبيتيجي بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من توماس فاكليك / حيسوس نافاس / جولز كوندي / دييجو كارلوس / سيرخيو ريجيلون / إيفر بانيجا / فيرناندو / نيمانجا جوديلج / فرانكو فازكيز / لوك دي يونج / منير الحدادي

البدلاء / فينيسيوس جونيور / كريم بنزيمة / ألفونس أريولا / إيسكو / براهيم دياز / ناتشو / فيرلاند ميندي

ريال مدريد: يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من ثيبوه كورتوا / دانييل كارباخال / رافاييل فاران / إيدير ميليتاو / مارسيلو / لوكا مودريتش / كاسيميرو / توني كروس / لوكاس فاسكيز / لوكا يوفيتش / خيمس رودريجيز

تشكيل الفريقين:

إشبيلية يحتل المركز الرابع برصيد 35 نقطة، بينما يتقاسم ريال مدريد صدارة ترتيب الليجا بالتساوي مع برشلونة برصيد 40 نقطة لكل منهما، مما يجعل خسارة نقطة مؤثرة في مشوار إعادة لقب الدوري إلى العاصمة.

في الوقت نفسه، فعودة جولين لوبيتيجي إلى السانتياجو بعد إقالته العام الماضي ستجعل المباراة أكثر سخونة وإثارة، فسيسعى المدرب إلى إثبات نفسه والعودة إلى المدينة الأندلسية بثلاث نقاط غالية.

الفريق الملكي يريد أن يواصل صدارته لليجا، في الوقت الذي يُعد إشبيلية فيه الحصان الأسود للبطولة هذا الموسم ويسعى للاقتراب أكثر وأكثر للصدارة.