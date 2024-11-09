هناك حاجة ملحة.. إصابة ميليتاو تجبر ريال مدريد على تفعيل خطته "المؤجلة" فورًا

ماذا يحدث؟

تتواصل تداعيات إعلان نادي ريال مدريد إصابة مدافعه إيدر ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي، خلال مواجهة أوساسونا، عصر اليوم السبت، ضمن الجولة 13 بالدوري الإسباني.

وحقق ريال مدريد فوزًا عريضًا أمام أوساسونا برباعية نظيفة على ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء شهد إصابة قوية للمدافع البرازيلي والظهير الأيمن الإسباني لوكاس فاسكيز.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا إيدير ميليتاو من قبل الخدمات الطبية في النادي، تبين إصابته بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي مع إصابة الغضروف المفصلي للساق اليمنى".

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نبأ إصابة ميليتاو أفزع عشاق ريال مدريد، خاصة أن الفريق يعاني من أزمات دفاعية كبرى، تتمثل في إصابة داني كارباخال وديفيد ألابا.

وقال ماتيو موريتو، الصحفي في "ريليفو"، إن "ريال مدريد كان قد قرر بالفعل التعاقد مع مدافع مركزي واحد، إن لم يكن اثنين، بين يناير والصيف المقبل".

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "مع الإصابة الأخيرة لإيدر ميليتاو، زادت الحاجة الملحة لإبرام الصفقة (أو صفقتين)".