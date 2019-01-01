ريال مدريد يخطط لاستعادة المعارين الخمسة

تعرف على خطة ريال مدريد لبناء الفريق في المستقبل

يخطط نادي ريال مدريد لاستعادة اللاعبين المعارين في الصيف المقبل وهم مارتن أوديجارد وأشرف حكيمي وسيرخيو ريجيليون وداني سيبايوس وكوبو.

زين الدين زيدان، المدير الفني للملكي، لم يقتنع بمنح الخماسي دورًا في الفريق ولذلك وافق على إعارتهم.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ ريال مدريد يرغب في عودة أوديجارد من ريال سوسيداد وحكيمي من بوروسيا دورتموند وريجيليون من إشبيلية وسيبايوس من أرسنال وكوبو من ريال مايوركا.

وأوضحت أنّ النادي الملكي سوف يمنح اللاعبين عقودًا جديدة تضمن استمرارهم لعدة سنوات وعدم التخلي عنهم في حال حافظوا على مستواهم المميز لنهاية الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لا يرى أهمية لصرف العديد من الأموال لجلب لاعبين أمثال لوكا يوفيتش وفيرلاند ميندي.

ويفضل الرئيس الاعتماد على اللاعبين الحاليين مع إضافة نجم كبير في كل صيف وسوف يحاول أن يبدأ بضم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أنّ زيدان يرغب في ضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد وهو ما يعارضه بيريز.