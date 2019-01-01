ريال مدريد وألافيس: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة ريال مدريد ضد ألافيس ضمن الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني 2019-20، على ملعب مينديزوروتزا

ألافيس 0 × 0 ريال مدريد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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32- خطأ وبطاقة صفراء يتلقاها لوكا مودريتش بعد تدخله بشكل خطر مع روبن دوارتي في الجانب الأيمن من وسط الملعب.

31- يا الله، رمية جانبية تصل إلى مودريتش الذي وضع طولية رائعة لجاريث بيل داخل منطقة الجزاء لتعود إلى إيسكو على حدود منطقة الجزاء ويُسددها بشكل رائع وبقوة كبيرة ولكن يُمسك بها حارس ألافيس على مرتين.

30- تُنفذ الركلة الجانبية ولكن يُبعدها لاعبي ريال مدريد لتبتعد عن مناطق الخطورة.

29- إنطلاقة من دوارتي في الجانب الأيسر والذي مررها إلى لوكاس بيريز الذي يُسددها بقوة ولكن تصطدم بلاعبي ريال مدريد لتصبح ركلة جانبية.

27- تُنفذ الركلة الجانبية بتمريرة قصيرة وتعود إلى مارسيلو الذي وضع عرضية رائعة إلى جاريث بيل ولكن لم يستطيع استغلالها لتصل إلى الحارس فلوريس.

26- إنطلاقة من كارفخال في الجانب الأيمن ويضع عرضية ولكن تصطدم بدفاع ألافيس لتصبح ركلة جانبية.

24- عرضية خطرة من لوكاس بيريز ولكن يقفذ أريولا بشكل رائع ويُمسك الكرة قبل وصولها للمهاجم خوسيلو.

22- خطأ لصالح لويس ريوخا في وسط الملعب بعد تدخل جاريث بيل معه.

20- إنطلاقة سريعة من مارسيلو في الجانب الأيسر وثنائية رائعة بينه وبين كريم بنزيما داخل منطقة الجزاء، ولكن يتدخل لاجوارديا مدافع ألافيس ويُنقذ الموقف.

19- يا الله، كرة طولية خطرة من كاسيميرو إلى كارفخال في الجانب الأيمن الذي مررها إلى إيسكو على حدود منطقة الجزاء ويُسددها بقوة، ولكن تخرج إلى ركلة مرمى.

18- تمريرات قصيرة بين لاعبي الميرينجي مع إرتداد كامل من لاعبي ألافيس.

16- مازال يبحث لاعبي ريال مدريد عن ثغرة في دفاع ألافيس من أجل التسجيل.

12- محاولات من لاعبي ألافيس للهجوم وتمريرات قصيرة بين لاعبي أصحاب الأرض.

10- يا الله خطرة جدا، عرضية من الجانب الأيسر عن طريق إيسكو ولكن يتدخل معها المدافع فيكتور لاجوارديا بشكل خاطئ لتصطدم بالقائم الأيمن للحارس فرناندو باتشيكو وكادت أن تصبح هدفاً.

7- يُشهر الحكم البطاقة الصفراء للاعب ألافيس بسبب خداعه وسقوطه دون سبب داخل منطقة الجزاء.

7- يا الله، أليكس فيدال يقع داخل منطقة ريال مدريد والحكم يطلق صافرتة، هل هي ركلة جزاء؟

3- سيطرة من لاعبي الميرنجي على الكرة وحماس رائع من لاعبي ألافيس.

1- يُطلق حكم المباراة صافرة بداية المبارة.

تشكيل ألافيس: يبدأ الفريق بطريقة (4-4-2) وبالأسماء التالية (فرناندو باتشيكو فلوريس / روبين دوارتي، خواكيم نافارو، فيكتور لاجوارديا، مارتين أجويرجابيريا / لويس خيسوس ريوخا، توماس بينا، مبارك واكاسو، أليكس فيدال / لوكاس بيريز، خوسيلو)

تشكيل ريال مدريد: يبدأ الميرينجي بطريقة (4-3-3) وبالأسماء التالية (ألفونس أريولا / داني كارفخال، إيدير ميليتاو، راموس، مارسيلو / لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس / جاريث بيل، كريم بنزيما، إيسكو)

ولذا فعلى الملكي أن يخرج فائزاً من اللقاء القادم ليستمر في مُقارعة البلاوجرانا على لقب الدوري الإسباني 2019-20، على الجانب الآخر يحتل ألافيس المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة فقط، أي بفارق 6 نقاط عن أول مراكز الهبوط والذي يحتله سيلتا فيجو، ولذا فعليهم أن يحاولوا الخروج بنتيجة إيجابية للتواجد في منتصف الجدول والإبتعاد عن مراكز الهبوط.

استطاع الميرينجي أن يضمن تأهله للأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا على الرغم من التعادل الأخير أمام باريس سان جيرمان بالسانتياجو بيرنابيو والذي أفقد التأهل متعته، وعلى المستوى المحلى يتشارك الملكي المركز الأول حتى الأن مع برشلونة مع فارق الأهداف التي وضعت الفريق الكتالوني في الصدارة.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ريال مدريد ضد ألافيس ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد جمال...متابعة ممتعة.