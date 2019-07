بيل يشارك في انتصار ريال مدريد الودي على أرسنال

في لقاء ممتع حفل بالأهداف والإثارة، حقق ريال مدريد انتصاراً ودياً على أرسنال فجر الأربعاء بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدفين لكل جانب.

وأقيم اللقاء في ملعب "فيديكس" بالولايات المتحدة الأمريكية ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية الودية.

وبدأ اللقاء ساخنا عندما تعرض مدافع ريال مدريد ناتشو للطرد بالدقيقة التاسعة بعد تلقيه الإنذار الثاني للمسة يد، ليسجل بعدها مباشرة أليكساندر لاكازيت لأرسنال من علامة الجزاء.

بيير إيمريك أوباميانج ضاعف النتيجة في الدقيقة 24 بعد سيطرة مطلقة للمدفعجية استغلالاً للنقص العددي في صفوف الفريق الملكي.

الدقيقة 40 شهدت البطاقة الحمراء الثانية بالمباراة عندما طرد الحكم سوكراتيس باباستاتوبولوس، مدافع أرسنال، بعد بطاقة صفراء ثانية في ثلاث دقائق.

دخل ريال مدريد الشوط الثاني بعدة تغييرات، أبرزها الاستعانة بجاريث بيل رغم التصريحات من قبل مدربه زين الدين زيدان عن رحيله الوشيك عن ريال مدريد.

وسجل بيل هدف ريال مدريد الأول بالدقيقة 56، ثم عادل أسينسيو النتيجة بعدها بثلاث دقائق، ولكن الأخير خرج بعدها مصاباً ومتألماً.

