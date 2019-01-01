ريال مدريد وأتلتيك بلباو: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني 2019-2020

ريال مدريد 0 × 0 أتلتيك بلباو

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في المقابل يتواجد بلباو في المركز السابع برصيد 27 نقطة بعد أن تلقى الفريق الباسكي 4 هزائم فقط منذ بداية الموسم، ويعتبر الفريق مرشحًا قويًا لحجز معقد مؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، خاصًة وأنه يبتعد عن المركز الرابع بفارق 3 نقاط فقط في الوقت الراهن والذي يتواجد فيه الحصان الأسود للبطولة وهو فريق خيتافي.

يدخل الملكي المباراة وهو يحافظ على الصدارة التي يقتسمها مع برشلونة بعد أن تمكن من العودة بنقطة ثمينة من كامب نو في الكلاسيكو الذي انتهى بين الطرفين بالتعادل السلي، ليستعيد المرينجي توازنه بشكل كبير بعد سلسلة من النتائج الجيدة في الأونة الأخيرة.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني 2019-2020، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./