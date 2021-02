ريال مدريد وأتالانتا: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

أتالانتا 0 × 1 ريال مدريد

مباشر، لحظة بلحظة

نهاية المباراة بفوز صعب ومهم لريال مدريد بهدف نظيف

90' عررررررضية من الجهة اليمنى لريال مدريد وارتباك في منطقة جزاء أتالانتا، كاسيميرو يسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

85' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ريال مدريد يسجل الهدف الأول عن طريق ميندي عن طريق تسديدة رائعة

81' بازاليتش يدفع كاسيميرو داخل منطقة الجزاء ولكن الحكم ينذر البرازيلي شفهيًا بحجة التمثيل وإدعاء السقوط

79' تسديدة قووووووية لكروس ولكنها بعيدة قليلًا عن القائم الأيسر لمرمى أتالانتا

76' نزول دورو وأريباس لمجاورة ماريانو في خط هجوم ريال مدريد، يا الله ماذا فعلت الإصابات بالملكي؟

70' خطأ من مكان جيد لريال مدريد بعد عرقلة جوسينس لفاسكيز، والألماني يتحصل على بطاقة صفراء

64' تسديدة من مودرررريتش ولكن عالية

59' سيطرة واستحواذ من ريال مدريد، وأتالانتا يحاول الاعتماد على المرتدات

53' يا الله، ماذا أهدرت يا فينسيوس؟ عرضية أخرى رائعة من الجهة اليسرى تصل للبرازيلي الذي سدد الكرة بكل أريحية ولكنها تصطدم بالدفاع

52' عرررضية راائعة من مودريتش ولكن تولوي يتألق ويخرجها لضربة ركنية

47' أوووووووووووووه قررررررريبة جداااااا لريال مدريد، تسديدة من مودريتش تصطدم بالدفاع وتمر بمحاذاة القائم الأيمن

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

45' جوووووووووووووووليني يتألق وينقذ هدف محقق لريال مدريد، حارس أتالانتا يتصدى لرأسية قوية وقررريبة من فاران بعد متابعة ضربة حرة غير مباشرة

41' مطالباااااااات بركلة جزاء لأتالانتا ولكن الحكم يتغاضى عن احتجاجات لاعبي الفريق

40' تسديدددددة من مورييل ولكنها تمر بجوار القائم الأيمن لكورتوا

39' أووووووووه بابابابا فرصة أخرى لريال مدريد عن طريق فينسيوس، البرازيلي كانت لديه فرصة تسجيل هدف ولكنه تباطئ في التسديد ليخرجها الدفاع لضربة ركنية

38' تسديددددددة من مودريتش ولكنها عالية عن مرمى أتالانتا

37' أوووووووووووووه ريال مدريد كان قريبًا من الهدف الأول، عرضية رائعة من مودريتش لإيسكو الذي يحتفظ بالكرة، يدور بجسده جيدًا ويسددد ولكن تصطدم بالدفاع لضربة ركنية

33' مرتدة كادت أن تكون خطيرة لأتالانتا ولكن ناتشو يشتت الكرة قبل أن تصل إلى مورييل

32' ريال مدريد لا يستغل النقص العددي لأتالانتا بالصورة المتوقعة حتى الآن

29' خروج زاباتا ودخول بازاليتش

26' اختراق رائع لأتالانتا من الجهة اليمنى، وعرررررضية ولكن دفاع ريال مدريد يشتت الكرة بنجاح

25' أووووووووووووووووه انطلاقة رائعة من ناتشو الذي راوغ ومر أمام الجميع دون أن يعترضه أحد، ويسدد كرة أمام المرمى كادت أن تكون هدف أول للملكي

22' بطاقة صفراء لكاسيميرو بعد عرقلة زاباتا، والبرازيلي سيغيب عن مباراة الإياب!

20' أووووووووووه فرصة خطيرة لأتالانتا، عرضية تصل لموريل الذي يسددها ولكنها تمر بسلام على دفاع ريال مدريد

18' إيسكو يلعب الضربة الحرة المباشرة وتصطدم بالحائط، تعود للاعب ريال مدريد الذي سددها مباشرًة ولكنها عالية عن مرمى أتالانتا

17' بطاااااااااااقة حمراااااااااااء للاعب أتالانتا فرولير! بعد عرقلة فينسيوس الذي كاد أن ينفرد بالمرمى، لاعبو أتالانتا يطالبون بمراجعة اللقطة في تقنية الفيديو لتعديل البطاقة الحمراء!

14' ضربة ركنية لأتالانتا ولكن فاران يشتت الكرة بنجاح

10' ريال مدريد يبدأ بالاستحواذ على الكرة بحثًا عن الهدف الأول

9' خطأ لريال مدريد من مكان رائع على حدود منطقة الجزاء من الجهة اليسرى بعد عرقلة فنيسيوس

5' عرضيتين من أتالانتا من الجهتين اليمنى واليسرى ولكن بدون أي معنى، تمر بدون أي خطورة على دفاع ريال مدريد

4' أتالانتا يلعب بضغط عالي على وسط ريال مدريد

2' خطأ على كاسيميرو بعد عرقلة ماهيلي

انطلاق المباراة

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-2-3-1

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - ناتشو - رافاييل فاران - لوكاس فاسكيز

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

ماركو أسينسيو - فينيسيوس جونيور - إيسكو

يبدأ المدرب جاسبريني بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 3-4-1-2

جوليني

روميرو - برونو - دجيمستي

جوسينس - فرولير - دي رون- ماهيلي

بيسينا

مورييل - زاباتا

👥 Il nostro 11 titolare!

🙌 Our line-up to face @realmadrid !



Presented by @Plus500 #AtalantaReal #UCL #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/eEuvDTkLvB