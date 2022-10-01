ريال مايوركا ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث الكتابي المباشر لمباراة ريال مايوركا ضد برشلونة في إطار مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لموسم 2022/2023

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ريال مايوركا × برشلونة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

4' تسديدة من جافي ولكن الكرة بعيدة عن مرمى مايوركا

3' سيطرة واستحواذ من برشلونة في أولى دقائق اللقاء

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة

يبدأ تشافي بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

تير شتيجن

جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - أندرياس كريستنسين - أليخاندرو بالدي

فرانك كيسيه - سيرجيو بوسكيتس - جافي

إنسو فاتي - روبيرت ليفاندوفيسكي - عثمان ديمبيلي

تشكيل مايوركا

يبدأ أجييري بالتشكيل التالي..

التشكيل | 5-3-2

رايكوفيتش

بابلو مافيو - مارتن فالينت - أنطونيو رايلو - خوسيه كوبيت - خاومي كوستا

أنطونيو سانشيز - إدريسو بابا - إينييجو دي جالاريتا

لي كانج إن - فيدات موريكي

يسعى العملاق الكتالوني لمواصلة الانتصارات والضغط على المتصدر ريال مدريد، حيث يحل برشلونة ثانيًا برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن المركز الأول، في حين أن ريال مايوركا يقبع في المركز العاشر برصيد 8 نقاط ويرغب بتحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه ووسط جمهوره.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة ريال مايوركا ضد برشلونة في إطار مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لموسم 2022/2023، على ملعب إيبيروستار.