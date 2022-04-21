ريال سوسيداد ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة

ريال سوسيداد 0×1 برشلونة

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نهااااية المباراة بفوز صعب ومهم لبرشلونة على ريال سوسيداد بهدف نظيف

90' عرررضية في منتهى الخطورة من سوسيداد ولكن الكرة تمر بسلام على دفاع برشلونة

90' بطاقة صفراء للاعب ريال سوسيداد لو نورماند

تبديلين لبرشلونة بدخول لونجليه ولوك دي يونج

79' تسديدة قووووية من زالدوا ولكن شتيجن يمسك بالكرة

76' فيران توريس يسقط داخل منطقة الجزاء بعد التحام مع واحد من مدافعي ريال سوسيداد، ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب

73' أوووووووووه برشلونة كاد أن يسجل الثاني عن طريق جافي، ولكن تسديدته تمر بجوار القائم بغرابة

69' خطيررررررة لسوسيداد، عرررضية من الجهة اليسرى ولكن شتيجن يتصدى لها بصعوبة

تبديل لبرشلونة بخروج ألفيش للإصابة ودخول ديست

داني ألفيش يسقط متألمًا بعد تدخل قوي مع رافينيا، ويبدو أن هناك تبديل اضطراري آخر للبلاوجرانا

57' أوووووووووووووه خطيررررة من سوسيداد، تسديدة من سورلوث ولكن شتيجن يتألق ويُخرج الكرة لركنية

تبديل لبرشلونة بخروج أراوخو ودخول جارسيا

أراوخو يسقط متألمًا وإريك جارسيا يستعد للدخول

51' خطيرررة لسوسيداد، عرررضية من إيزاك ولكن دفاع برشلونة يشتت الكرة

46' أوووووووووه خطيرررة لسوسيداد، عرررضية من الجهة اليسر لسورلوث ولكنه يهدر فرصة لا تضيع لتسجيل التعادل

46' عرررضية من يانوزاي، سورلوث يسقط داخل منطقة الجزاء ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة على ريال سوسيداد بهدف نظيف

42' غير معقوووووول! سورلوث يمنح كرة على طبق من ذهب إلى إيزاك لتسجيل التعادل! ولكن السويدي يسدد الكرة بجوار القائم

39' أوووووه بابابا، خطيرررة مرة أخرى لبرشلونة، تسديدة قووية من أوباميانج ولكن الكرة تمر بجوار القائم

38' خطيررررة لبرشلونة، تسديدة قوووية ورائعة من توريس ولكن الكرة تمر بجوار القائم

38' هدوء نسق اللعب في الدقائق الماضية

32' عررضية من الجهة اليمنى لريال سوسيداد ولكن شتيجن يشتت الكرة بيديه

28' خطيرررررة لبرشلونة، تسديدة قوووية من دي يونج ولكن الكرة تمر بجوار القائم

21' ضغط من ريال سوسيداد بحثًا عن التعادل

14' عرررضية من الجهة اليمنى لسوسيداد، ولكن الكرة تصل إلى تير شتيجن

10' جووووووووووووووووووووووووووووووووول أوباميانج يسجل الأول لبرشلونة، تمريرة رائعة من جافي إلى فيران توريس، وعررضية يسددها أوباميانج برأسه في المرمى

10' خطيرررررة لبرشلونة، تسديدة من ديمبيلي ولكن الكرة تصطدم بالقائم

6' ديمبيلي يتوووغل ويسدد ولكن الكرة تصطدم بالدفا

2' أوووووه إيزاك يضغط على شتيجن، كاد أن يغالطه ويقطع الكرة، ولكنها تخرج لضربة مرمى

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب تشافي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - رونالدو أراوخو - داني ألفيس

جافي - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج

فيران توريس - بيير أوباميانج - عثمان ديمبيلي

تشكيل ريال سوسيداد:

يبدأ المدرب إيمانول ألجاوسيل بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

أليكس ريميرو

دييجو ريكو - روبين لو نورماند - إيجور زوبيلديا - خوسيبا زالدوا

رافينيا - ميكيل ميرينو - مارتين زوبيمندي - عدنان يانوزاي

أليكساندر إيزاك - أليكساندر سورلوث

يسعى برشلونة رابع الترتيب لاسترداد المركز الثاني وتعويض الخسارة المفاجئة التي تعرض لها أمام قادش في الأسبوع الماضي، في المقابل يتواجد ريال سوسيداد في المركز السادس ولديه فرصة للانفراد بالمركز الخامس بدلًا من بتيس في حال فاز في لقاء الليلة.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في إطار مباريات الجولة 33 من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022، وستُقام على ملعب أنويتا.