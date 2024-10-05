على غرار جولف جاريث بيل.. ريال بيتيس يواصل جدله على مواقع التواصل الاجتماعي قبل الديربي!

ريال بيتيس يقلد جاريث بيل...

واصل نادي ريال بيتيس، إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل لقاء الديربي، الذي يجمعه مع إشبيلية، مساء يوم غد الأحد، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

ونشر بيتيس، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" كتب فيها: "بيتيس، بيتيس، بيتيس، بهذا الترتيب"، على غرار ما فعله جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، الأسبق.

وكان بيل، قد أثار الجدل في عام 2019 عندما كان لاعبًا في ريال مدريد، واحتفل بتأهل منتخب بلاده إلى بطولة اليورو، وكتب تغريدة حينها جاء فيها: "ويلز، الجولف، مدريد، بهذا الترتيب".

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وأشار بيل، في تغريدته الشهيرة، إلى أولوياته في ذلك الوقت بعد توتر العلاقة بينه وبين الفريق الملكي، وأثار تصرف اللاعب الويلزي، غضب الكثير من جمهور ريال مدريد.

جدير بالذكر أن ريال بيتيس، يحتل المركز التاسع من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، بينما يأتي إشبيلية، صاحب الأرض والجمهور في لقاء الغد بالمركز الرابع عشر ومعه تسع نقاط.