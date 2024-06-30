ريال بيتيس يحدد سعر انتقال الزلزولي إلى دوري روشن .. وبرشلونة ينتظر هدية بلانيس!

هل يتدخل عملاق جدة من أجل حسم الصفقة؟

لا تزال إدارة نادي برشلونة الإسباني، تنتظر قرار ريال بيتيس، ببيع المغربي عبد الصمد الزلزولي، جناح الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي، من أجل اقتناص نسبة 50% من بيع عقد اللاعب.

الزلزولي الذي يستعد لقيادة المنتخب المغربي في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، بات هدفًا قويًا لأندية دوري روشن السعودي، خاصة وأن الاتحاد يضم المدير الرياضي رامون بلانيز، الذي ساهم في انتقال الزلزولي إلى برشلونة عام 2021، قادمًا من هيركوليس، عندما كان سكرتيرًا فنيلًا لبرشلونة، كما كان مديرًا رياضيًا لريال بيتيس أثناء ضم اللاعب عام 2023.

وكان ريال بيتيس قد تعاقد مع الزلزولي بعقد حتى صيف 2028، قادمًا من برشلونة، مقابل 7.5 مليون يورو، وحصول النادي الكتالوني على نسبة 50% من بيع عقده مستقبلًا.

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وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بأن ريال بيتيس وضع سعرًا لا يقل عن 15 مليون يورو، مقابل بيع عقد الزلزولي، ما يعني حصول برشلونة على 7.5 مليون يورو، من قيمة الانتقال.

وأضاف التقرير أن الزلزولي الذي يقترب من بلوغ عامه الثالث والعشرين، خاض 6 مباريات فقط كلاعب أساسي، في 26 مباراة شارك فيها برفقة ريال بيتيس في مسابقة الدوري الإسباني، فيما خاض اللاعب 6 مباريات في الدوري الأوروبي، ومباراتين في دوري المؤتمر الأوروبي، ومباراتين في كأس ملك إسبانيا، بإجمالي 36 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف.