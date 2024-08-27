دموع وأمل بالعودة .. فيتور روكي يودع برشلونة في مشهد حزين

كواليس المشهد الأخير للفتى البرازيلي في برشلونة

ودع البرازيلي فيتور روكي، زملاءه في برشلونة خلال آخر جلسة تدريبية له، قبل رحيله عن الفريق الكتالوني معارًا إلى ريال بيتيس.

وقرر برشلونة إعارة فيتور روكي، بسبب عدم حاجة المدرب الألماني هانز فليك لخدماته، حيث سيتم إعارته لمدة موسمين، مع احتفاظ ريال بيتيس بخيار شراء بقيمة 25 مليون يورو، مقابل 80% من صفقة اللاعب، بالإضافة إلى المتغيرات.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن روكي انهمر في البكاء خلال الحصة التدريبية الأخيرة له مع برشلونة، حيث رحل بعد 8 أشهر فقط من انضمامه للفريق ولم يحصل على الفرصة الكافية.

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وتحول حلم اللاعب البرازيلي صاحب الـ19 عامًا إلى كابوس، حيث انضم إلى البارسا في يناير الماضي قادمًا من أتلتيكو بارانينسي، لكنه لم يوفق بشكل كبير تحت قيادة تشافي هيرنانديز، ومع وصول هانز فليك رفض الأخير أيضًا الاستعانة بخدماته، ليصبح الخروج هو سبيله الوحيد لاكتشاف نفسه مرة أخرى.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو"، أن روكي اضطر لمغادرة الجلسة التدريبية الأخيرة له في برشلونة قبل نهايتها، ورحل وهو يبكي لأنه كان في حالة انهيار تام، بينما نصحه زملائه بالتفكير في الاستفادة من فترة الإعارة، على أمل إثبات نفسه والعودة مرة أخرى للبارسا.

ووصفت الصحيفة الإسبانية المشهد، قائلة: "كان الإحباط جليًا على وجه اللاعب البرازيلي، لدرجة أنه بعد أن احتضن فليك وتلقى دعم زملائه في الفريق، تراجع إلى غرف تغيير الملابس وهو يبكي".