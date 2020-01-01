ريال بيتيس وريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة
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ريال بيتيس 0 × 0 ريال مدريد
تغطية مباشرة لحظة بلحظة
*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين
16’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق لوكاس فاسكيز تلقاها كريم بنزيمة برأسية أمام فينيسيوس جونيور داخل يسار المنطقة ليراوغ جونيور ويسددها بجوار القائم الأيمن
15’ ربع ساعة أولى من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
13’ هدوء فى مجريات القاء وانحصار الكرة فى مننتصف الميدان
12’ سيطرة من لاعبي ريال مدريد على مجريات اللقاء
11’ عرضية من مارسيلو من الجهة اليسري فى إتجاه لوكاس فاسكيز لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس
10’ تمريرات بين أقدام لاعبي ريال مدريد فى منتصف الميدان
9’ عرضية من لوكاس فاسكيز من الجهة اليمنى تلقاها مارسيلو بتسديدة قوية على الطائر من داخل يسار المنطقة لكنها مرت اعلى المرمى
8’ ضغط متقدم من لاعبي فريق ريال مدريد على حامل الكرة من لاعبي فريق ريال بيتيس
7’ تمريرة طولية من كاسيميرو فى إتجاه كريم بنزيمة لكنها مرت قوية من أمام الفرنسي لتتحول إلى ضربة مرمى
6’ انطلاقة من لوكا مودريتش من الجهة اليمنى ومحاولة التوغل لداخل يمين المنطقة لكن تدخل معه الدفاع وابعدها بنجاح
5’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي ريال بيتيس فى منتصف ملعب ريال مدريد
4’ تسديدة قوية من خواكين من على حدود المنطقة لكنها مرت اعلى المرمى
2’ انطلاقة من فينيسيوس جونيور من الجهة اليسري ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة
ا1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
1⃣▶ ¡Comienza el PARTIDO en el Benito Villamarín! @RealBetis 🆚 @realmadrid— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) March 8, 2020
📱 https://t.co/w82EoEpWRh
💻 https://t.co/axAJZUN8Zt#RealBetisRealMadrid pic.twitter.com/SiX6bqj0TP
البدلاء / ألفونس أريولا / فيرلاند ميندي / فيدريكو فالفيردي / خيمس رودريجيز / ماريانو دياز / جاريث بيل
📋✅ ¡XI inicial 🆚 @RealBetis! #RealBetisRealMadrid | #RMLiga pic.twitter.com/n1b5l7uoUg— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) March 8, 2020
ريال مدريد: يبدأ المدرب زين الدين زيدان ( بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من ثيبوه كورتوا / إيدير ميليتاو / سيرخيو راموس / رافاييل فاران / مارسيلو / توني كروس/ لوكا مودريتش / كاسيميرو / لوكاس فاسكيز / فينيسيوس جونيور / كريم بنزيمة
البدلاء / داني مارتين / عيسي ماندي / ألفونسو بيدرازا / كارليس ألينا / ويلفريد كابتوم / بورخا إيجليسياس / كريستيان تيلو
🧭🧨🎳— Real Betis Balompié (@RealBetis_en) March 8, 2020
Our starting eleven for #RealBetisRealMadrid!#BetisDay pic.twitter.com/bTfbNY6GDa
ريال بيتيس: يبدأ المدرب روبي بطريقة (4/5/1) وتضم كلًا من جويل روبليس / إيميرسون / سيدني / مارك بارترا / ألأيكس مورينو / إدجر جونزاليس / نبيل فقير / سيرخيو كاناليس / أندرس جواردادو / خواكين / لورين مورون
تشكيل الفريقين
أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس فى الدوري الإسباني، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./