ريال بيتيس وريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة احداث ومجريات مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس فى إطار منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني 2019-2020

ريال بيتيس 0 × 0 ريال مدريد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

المزيد من الفرق

16’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق لوكاس فاسكيز تلقاها كريم بنزيمة برأسية أمام فينيسيوس جونيور داخل يسار المنطقة ليراوغ جونيور ويسددها بجوار القائم الأيمن

15’ ربع ساعة أولى من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

13’ هدوء فى مجريات القاء وانحصار الكرة فى مننتصف الميدان

12’ سيطرة من لاعبي ريال مدريد على مجريات اللقاء

11’ عرضية من مارسيلو من الجهة اليسري فى إتجاه لوكاس فاسكيز لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

10’ تمريرات بين أقدام لاعبي ريال مدريد فى منتصف الميدان

9’ عرضية من لوكاس فاسكيز من الجهة اليمنى تلقاها مارسيلو بتسديدة قوية على الطائر من داخل يسار المنطقة لكنها مرت اعلى المرمى

8’ ضغط متقدم من لاعبي فريق ريال مدريد على حامل الكرة من لاعبي فريق ريال بيتيس

7’ تمريرة طولية من كاسيميرو فى إتجاه كريم بنزيمة لكنها مرت قوية من أمام الفرنسي لتتحول إلى ضربة مرمى

6’ انطلاقة من لوكا مودريتش من الجهة اليمنى ومحاولة التوغل لداخل يمين المنطقة لكن تدخل معه الدفاع وابعدها بنجاح

5’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي ريال بيتيس فى منتصف ملعب ريال مدريد

4’ تسديدة قوية من خواكين من على حدود المنطقة لكنها مرت اعلى المرمى

2’ انطلاقة من فينيسيوس جونيور من الجهة اليسري ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

ا1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / ألفونس أريولا / فيرلاند ميندي / فيدريكو فالفيردي / خيمس رودريجيز / ماريانو دياز / جاريث بيل

ريال مدريد: يبدأ المدرب زين الدين زيدان ( بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من ثيبوه كورتوا / إيدير ميليتاو / سيرخيو راموس / رافاييل فاران / مارسيلو / توني كروس/ لوكا مودريتش / كاسيميرو / لوكاس فاسكيز / فينيسيوس جونيور / كريم بنزيمة