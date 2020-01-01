ريال بيتيس وبرشلونة: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني

ريال بيتيس 0 × 0 برشلونة

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البدلاء / رونالد أرواخو / أرتور / أنسو فاتي / جوردي ألبا / إيفان راكيتيتش / إيناكي بينا / ريكي بويج Our starting 1️⃣1️⃣ for #BetisBarça! — FC (@FCBarcelona) February 9, 2020 برشلونة: يبدأ المدرب كيكي سيتيين بطريقة (4/4/2) وتضم كلًا من مارك تير شتيجين / نيلسون سيميدو / صامويل أومتيتي / كليمونت لينجليت / جونيور فيربو / أرتورو فيدال / سيرخيو بوسكيتس / فرينكي دي يونج / سيرخي روبيرتو / ليونيل ميسي / أنطوان جريزمان البدلاء / لورين مورون / أدجر جونزاليس / خواكين / أنطونيو باراجان / كريستيان نيلو / سيدني / داني مارتين ¡Los béticos gritamos que viva el Betis! 🎶👏💘#DíaDeBetis #RealBetisBarça pic.twitter.com/W4su5rmSiD — Balompié 🌴💚 (@RealBetis) February 9, 2020 ريال بيتيس: يبدأ المدرب روبي بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من جويل رويليس / إيميرسون / عيسي ماندي / مارك بارترا / أليكس مورينو / ويلفريد كابتوم / نبيل فقير / سيرخيو كاناليس / كارليس ألينا تشكيل الفريقين:

يقع برشلونة في المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الإسباني ومتأخر عن ريال مدريد أول الدوري بفارق ثلاث نقاط فقط، وسيسعى ريال بيتيس لتجنب الهزيمة أمام الكتلان الذي تغلب عليه في أخر مباراة جمعت بينهما على الكامب نو بخمسة أهداف مقابل هدفين.

بعد خسارة البلاوجرانا اليوم من أتلتيك بيلباو بنتيجة هدف مقابل لاشيء في الربع النهائي من بطولة كأس إسبانيا وخروجه من البطولة، يستعد النادي الكتالوني للعودة للتركيز في مباريات الدوري واستكمال المنافسة على الصدارة.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ريال بيتيس ضد برشلونة في الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني ، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./