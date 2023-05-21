ليس ريال أو برشلونة! الفائز بدوري أبطال أوروبا لن يحصل على شارة البطولة هذا الموسم

شارة دوري الأبطال لن تظهر على قميص مانشستر سيتي أو إنتر

قد يحقق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مراده أخيرًا ويتوج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه؛ لكنه فوز إن تم لن يمنح الفريق السماوي شارة البطولة الأوروبية الأغلى. وهو المر ذاته لفريق إنتر الإيطالي.

وسيلعب مانشستر سيتي للمرة الثانية في تاريخه نهائي دوري أبطال أوروبا حينما يلتقي إنتر الإيطالي في النهائي على ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول.

فوز السيتي باللقب سيكون الأول للفريق الذي لعب قبل عامين النهائي لأول مرة في تاريخه لكنه خسر أمام تشيلسي. أما إنتر فقد توج باللقب في 3 مناسبات سابقة.

ويحمل النادي المتوج بدوري الأبطال "شارة" شعار بالكأس على كم قميصه لكنه تقليد لا يحظى به كل فريق ولن يحظى به السيتي أو إنتر.

ومنذ 2000-01 وأي فريق يفوز بلقب أوروبي يزين كم قميصه وهذا إن كان فقط الفريق متوج باللقب 5 مرات أو 3 مرات متتالية.

وبحسب هذه القاعدة فإن فقط "ريال مدريد وميلان وبرشلونة وليفربول وأياكس وبايرن ميونخ وإشبيلية" بإمكانهم حمل شعار البطولة الأوروبية التي يتوجون بها؛ في حالة إشبيلية يكون لقب الدوري الأوروبي الذي يعد الأكثر تتويجًا به.