رياض محرز يكشف حقيقة ندمه بعد الانتقال إلى الأهلي .. ويؤكد: نجم الهلال لا يستحق جائزة الأفضل

رياض محرز يتحدث عن ملفات هامة بعد الانتقال إلى النادي الأهلي

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كشف الساحر الجزائري رياض محرز، عن حقيقه "ندمه"؛ بعد الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي.

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محرز انضم إلى الأهلي في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأكد الساحر الجزائري في تصريحات لصحيفة "lequipe"، مساء اليوم الإثنين، على أنه سعيد للغاية بالانتقال إلى قلعة الراقي، ولا يشعر بأي ندم، من هذا القرار.

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وقال محرز: "عقدي مع سيتي كان يتبقى فيه موسمين.. الإسباني بيب جوارديولا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، طلب مني البقاء؛ ولكني فضلت الرحيل في النهاية".

وأوضح رياض محرز، أن قرار رحيله من مانشستر سيتي؛ جاء بعد أن حقق جميع البطولات الممكنة مع الفريق، معترفًا في نفس الوقت، أن هناك بعض الأمور غير المكتملة، خلال مسيرته مع العملاق الإنجليزي.

وأضاف: "كنت عنصر أساسي وفعال مع سيتي، طوال السنوات الماضية؛ لكن.. دوري قل في مسابقة أبطال أوروبا، الموسم الرياضي الماضي؛ وهو ما يجعلني أشعر بأن هناك شيء غير مكتمل".

وبخصوص دوري روشن السعودي للمحترفين.. أكد محرز، على أنه لا يزال يتعرف على المسابقة - حتى الآن -، واصفًا إياها بالتنافسية.

وعلى الرغم من ذلك.. رفض رياض، مقارنة دوري روشن بـ"المسابقات" الأوروبية، معتبرًا أن الأمر لا يزال مبكرًا على هذا الأمر؛ ولكن في القريب، قد تصبح البطولة السعودية، ضمن الأفضل بالفعل.

وعلى جانب آخر.. اعتبر رياض محرز، أنه الأحق بالحصول على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، أكثر من المغربي ياسين بونو، حارس مرمى نادي الهلال السعودي، والذي يرشحه الكثيرون لذلك.

وشدد نجم الأهلي، على أن إنجازات بونو، بالوصول إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 مع منتخب المغرب، والتتويج بلقب الدوري الأوروبي مع إشبيلية الإسباني، لا تقارن بإنجازه الشخصي في الموسم الماضي، بالحصول على الثلاثية التاريخية مع مانشستر سيتي.

ونفى محرز في ختام حديثه، الاتهامات التي توجه إليه، بأنه يلعب بأنانية؛ قائلًا: "كل ما في الأمر، أنني أقوم بمراوغات أكثر من المعدل الطبيعي، هذه موهبة".

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