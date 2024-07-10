رياض محرز يعود إلى التدريبات .. وحقيقة "غضب" الأهلي منه!

رياض محرز غاب عن الأهلي في اليومين الماضيين..

عاد الساحر الجزائري رياض محرز، إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، اليوم الأربعاء؛ بعد "تغيبه" في اليومين الماضيين.

بعض التقارير الإعلامية زعمت غضب مسؤولي الأهلي وجماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ بسبب "غياب" محرز عن بداية الاستعدادات للموسم الجديد 2024-2025، والذين يتطلعون إلى أن يكون مليئًا بالإنجازات.

وفي هذا السياق.. كشف مصدر بالنادي الأهلي في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، عن أن الساحر الجزائري "غاب" عن التدريبات، في اليومين الماضيين؛ بإذن من الجهازين الفني والإداري؛ في إشارة إلى أن الأمور طبيعية، ولا يوجد أي غضب من اللاعب أبدًا.

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وأقام رياض محرز، حفل زفاف "ثالث" على الأراضي الإيطالية، مع زوجته عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد، خلال الأيام القليلة الماضية.

وعلى جانب آخر.. أكد المصدر نفسه أن الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، اكتفى بتدريبات صباحية اليوم الأربعاء، في صالة الألعاب الرياضية؛ بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وأشار المصدر إلى أن الفريق الأهلاوي سيواصل تحضيراته على فترتين "صباحية ومسائية"، في الأيام القادمة ولحين المغادرة إلى النمسا، في الخامس عشر من يوليو الجاري، للانتظام في معسكر خارجي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع.

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد للمشاركة في مسابقتي النخبة الآسيوية والسوبر السعودي، في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025، إلى جانب دوري روشن للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.